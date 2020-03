Inés Rey, dispuesta a ceder ExpoCoruña o cualquier instalación para un hospital de campaña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha confirmado que las autoridades sanitarias se han puesto en contacto con el Concello para estudiar las instalaciones con que se puede contar para ubicar un hospital de campaña en caso necesario como respuesta ante la crisis sanitaria del Covid-19. Ha puntualizado que se le ha trasladado que por el momento el área sanitaria de A Coruña no está colapsada y se trata de tener estudiados todos los escenarios. ExpoCoruña parece la opción más adecuada.

En una entrevista en Hoy por Hoy A Coruña, Inés Rey ha señalado que pone a disposición de la Xunta "todas las instalaciones municipales" que sean necesarias, pero apunta que el recinto ferial "parece, por su propia configuración, la más indicada para un hospital de campaña". Ha insistido en que el Concello da Coruña hará "todo lo que sea necesario en esta crisis".

Programa 'Coruña acompáñate'

El Gobierno municipal de A Coruña ha estrenado hoy el programa 'Coruña acompáñate' para atender vía telefónica a las personas que se encuentren solas o quieran aliviar tensión en esta situación de confinamiento. Está listo en el teléfono 900 920 500.

La alcaldesa asegura que en estos momentos todos los trabajadores de servicios municipales tienen sus equipos de protección individual y subraya la solidaridad de las empresas, desde las grandes a las pequeñas, y los ciudadanos particulares. Se ha mostrado "inmensamente agradecida" por esta "oleada de solidaridad" que se vive desde que estalló la epidemia del coronavirus.

Medidas fiscales para aliviar la presión económica

El gobierno local de A Coruña ha aprobado un primer paquete de medidas fiscales que tienen como objetivo principal paliar los efectos económicos del Estado de Alarma.

Las familias no tendrán que abonar el copago de las escuelas infantiles municipales. La empresa municipal de aguas de A Coruña, Emalcsa, no cortará el suministro de agua potable en tanto dure el Estado de Alarma, se pague o no la factura. Los hosteleros no tendrán que abonar la tasa de las terrazas -que no se están utilizando- en este mismo período. Se posponen además los pagos municipales, incluso el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el impuesto municipal de circulación de vehículos por vía pública.