Las lagunas en la gestión de Díaz Ayuso en la crisis del coronavirus

La Comunidad de Madrid está sufriendo la peor parte de la crisis del coronavirus. En este tiempo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a través de su Skype, ha recorrido todas las televisiones y todas las radios para dar su visión de la gestión de esta pandemia. Desde su apartahotel ha dejado todo tipo de momentos, varios polémicos, aunque, sobre todo, saca pecho y presume de haber visto antes que nadie esta crisis. “Esto se veía venir. Era de esperar que esto iba a llegar. La conexión de China es directa, no hay una sola goma del pelo que no sea made in China”, dijo.

La expansión del virus ha sido imparable. Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que “el 80% de los madrileños se van a contagiar” y que nuestras vidas, a partir de ahora, van a cambiar para siempre: “dentro de estos nueve meses habrá más niños y a lo mejor más separaciones”.

Antes de su positivo, Díaz Ayuso paso de decir que no quería cerrar Madrid porque “no era de su competencia”, a querer cerrarlo, aunque no supiese cómo: “Este supuesto cierre de Madrid, no sé cómo se podría llevar a cabo, no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid”.

La presidenta madrileña también cambió de opinión con las peluquerías, primero, permitió que estuviesen abiertas, y después exigió a Pedro Sánchez, que las cerrase: “Prefiero que nuestros mayores tengan el pelo sucio y que estén sanos”. Lo cierto es que, en ese caso, al final, Isabel Díaz Ayuso ganó ese pulso al Gobierno central, el Ministerio de Sanidad, reculó y acabó ordenando el cierre de todas las peluquerías.

Isabel Díaz Ayuso también ha protagonizado acusaciones muy serias contra el Gobierno central, al que ha acusado sin pruebas y sin datos, de haber bloqueado en la aduana material sanitario que habían comprado, llegó a decir que les estaban “confiscando” las “cajas de material que habían comprado”. Lo cierto es que esa compra centralizada, según el Ministerio de Sanidad, siempre se hizo en paralelo a la compra que ya hacían las comunidades, de hecho, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado domingo una compra millonaria en China, fletó dos aviones de los que nunca más se supo. Tenían que haber llegado el martes, según los planes de Isabel Díaz Ayuso, pero el “mercado persa” en el que se ha convertido el país asiático está dificultando esa compra de material sanitario. Una adquisición que, por cierto, el Gobierno madrileño podría haber comprado mucho antes, por ejemplo, el 20 de enero, cuando creo su propio comité de crisis en coronavirus, de hecho, esta semana, le preguntaron concretamente por qué no había sido más previsora a la hora de comprar material, su respuesta fue “no lo sé, otros países se han adelantado”.

Otra de las quejas más repetidas, otro relato que se está construyendo en la Puerta del Sol es que el Estado no les da material sanitario que necesitan. “El martes Madrid recibió cero”, llegó a decir Isabel Díaz Ayuso. Pero los datos del Ministerio de Sanidad desmienten esa afirmación, ese día en concreto recibieron 103.805 mascarillas, y desde el 10 de marzo, la Comunidad de Madrid ha recibido ya 1.922.068 mascarillas, eso sí, ni de lejos son suficientes, si tenemos en cuenta que según Isabel Díaz Ayuso son los recursos que consumen los hospitales madrileños en un día.