24 muertos y 604 nuevos casos por COVID-19 en Euskadi

La pandemia de coronavirus ha causado en las últimas 24 horas en el País Vasco la muerte de 24 personas -los fallecidos son ya 265- y el contagio de 604 vascos hasta llegar a 5.740, en una jornada en la que el número de personas curadas tuvo un gran incremento.

El sábado 480 vascos fueron dados de alta (la relación más baja con más de 2 curados por cada 3 contagiados) y ya son 1.503 los que han superado la infección.

Las muertes por el coronavirus fueron ayer menos que el día anterior (34) y el número de nuevos positivos vuelve a superar los 600 diarios cuando ayer fueron 535, pero por debajo del jueves (675, el dato más alto) y el viernes (655).

El director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del Gobierno Vasco, Mikel Sánchez, no ha querido analizar si se trata del pico de la infección. "La próxima semana será fundamental para analizar en qué momento nos encontramos, nuestro objetivo es lograr una situación de 'meseta' y no de 'pico' para no tensionar el sistema sanitario", ha explicado.

Según los datos facilitados este domingo por el Ministerio de Sanidad, el número de vascos hospitalizados por COVI-19 es de 3.106 (384 más que la jornada anterior), de los que 271 están en la UCI, con un fuerte incremento de 101 (110 nuevos ingresos menos 9 altas) que agudiza los problemas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales al aumentar un 59 por ciento su ocupación en una sola jornada.

Mikel Sánchez no ha facilitado la cifra de sanitarios infectados por coronavirus, pero ha señalado que representan el 16 por ciento del total de positivos en los test hechos en Euskadi, lo que supone unos 900 de los 5.740 positivos registrados en el País Vasco.

Por territorios, según datos de Osakidetza, Bizkaia superó ayer a Álava en el número de fallecidos (116 a 115) y en Gipuzkoa han muerto hasta ahora 34 personas por COVID-19.

El número de positivos es de 2.776 en Bizkaia, 1.947 en Álava y 1.017 en Gipuzkoa y el de ingresados en los hospitales de 1.096 en Bizkaia, 353 en Álava y 320 en Gipuzkoa, que ayer tuvo un elevado número de nuevos ingresos, con 30 (que suponen un 10 % de los que había hospitalizados hasta ahora), frente a los 9 de Bizkaia y los 8 de Álava.

Sánchez ha destacado que ayer se realizaron más de 1.400 test, el acumulado llega a 14.071, lo que supone 6.430 pruebas por cada millón de habitantes, "a la par de Italia" y muy por encima de los principales países europeos, según ha comentado.

El responsable del departamento de Salud ha subrayado que la nueva app sobre el coranovirus fue descargada ayer, el primer día que estuvo disponible, por más de 19.000 personas y ha animado a crear con ella una "red ciudadana de detección, prevención y seguimiento" de la epidemia.

Preguntado por la falta de material de protección para los sanitarios, Sánchez ha asegurado que es la "máxima preocupación" del departamento y que reparten material "casi a diario".