Madrazo: "Las 3 grandes deben mantener sus recorridos, si no podemos ir a 42 km/h de media, iremos a 38"

El estado de alarma también está afectando a Ángel Madrazo, el ciclista cántabro del conjunto Burgos BH que fue la sensación de la pasada edición de La Vuelta donde ganó una etapa y peleó hasta el final por el maillot de la montaña.

Gracias a Bkool o Zwift, los ciclistas ahora pueden simular en sus casas y con el rodillo, etapas profesionales de las grandes vueltas. "No es el 100% de lo que puede ser la carretera, pero te lo simula bastante bien", dice el Gorrión de Cazoña, como popularmente se le conoce en el pelotón.

Con ese programa virtual de entrenamientos lo que no va a volver a hacer es la 5ª etapa de La Vuelta 2019 que unió La Eliana y Javalambre: "No quiero repetir la etapa que hice el año pasado por si acaso la pierdo, para una que gano vamos a dejarla ahí tranquila", comenta entre risas.

Su objetivo es seguir dando guerra en la edición de La Vuelta 2020, en caso de que pueda celebrarse, y defiende que, pese a los problemas para prepararla a diferencia de estos años atrás, no debería modificarse su recorrido: "Yo soy de que las 3 grandes tienen que ser 3 grandes y con los kilómetros que tengan que ser, si no se puede ir a 42 kilómetros por hora de media, pues habrá que ir a 38 y adaptarse a lo que hay".

Madrazo hace hincapié en hacer caso a las autoridades y no salir de casa, aunque eso dificulte su tarea profesional porque "entrenar en rodillo es una sensación que no es lo misma que la de la carretera, me imagino que a los de remo les pase igual por mucho que tengan un ergómetro en casa".

Pese a todo, el Gorrión está motivado después de conseguir su primera victoria de etapa en una grande, y esa experiencia en la pasada edición espera que sirva para que "los cántabros le volvamos a dar otro espíritu al ciclismo, haber sido la revelación el año pasado para mí es algo grandioso".

Ángel Madrazo también fue muy recordado en la pasada edición de La Vuelta por su anhelo de tener una Play Station 4, algo que ahora mismo, tampoco está disfrutando demasiado. "Ya me gustaría darle tiza a la Play Station pero con un hijo de casi 5 años y otro de 8 meses es complicado. Entre el rodillo, los ejercicios y cuidar a los hijos, la Play la toco poco", dice Madrazo.

Su equipo, el Burgos BH, acaba de anunciar un ERTE para sus trabajadores. Sobre ello también habló Ángel: "Este mes igual no se nota por ser el primer mes, al tercer o cuarto mes la cosa será más complicada. Como nunca ha pasado, no sabemos como va a ser esto, es una situación muy rara, tengo amigos con muchísimo miedo porque tienen que pagar la hipoteca o hacer frente a gastos y no saben como van a poder hacerlo".