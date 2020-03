Se aplazan todas las actividades sanitarias no urgentes y no oncológicas

El Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga ha dado conocer el plan de contingencia y las medidas que se ha puesto en marcha para ofrecer la mejor asistencia a la ciudadanía ante la pandemia de coronavirus.

De este modo, en el Hospital de la Serranía de Ronda las actividades sanitarias programadas, no urgentes y no oncológicas (consultas, exploraciones e intervenciones) han sido aplazadas. No obstante, aquellas consultas que son factibles de realización por vía telefónica, según criterio clínico, se están llevando a cabo a través de este medio. En este sentido, apuntan que desde Atención a la Ciudadanía y Consultas Externas se está contactando con las personas cuyas citas están siendo pospuestas.

Por otro lado, se mantienen las primeras visitas y las pruebas para primer diagnóstico de patologías potencialmente graves, así como el seguimiento de los embarazos. Las cirugías de urgencias y no demorables, los partos, las cesáreas y los tratamientos de hemodiálisis siguen realizándose.

Además, explican, se han creado circuitos diferenciados para la atención en Urgencias Hospitalarias. En hospitalización se han asignado áreas específicas para pacientes afectados y posibles casos y se han establecido los circuitos correspondientes para la movilización de los mismos en el caso de que fuera necesario. Aseguran además que desde el comienzo de esta situación se han tomado medidas para limitar el tránsito innecesario de personas por el centro hospitalario y el número de acompañantes por paciente.

Por otro lado, indicar que las habitaciones del Hospital de la Serranía de Ronda cuentan con señal gratuita de televisión para los y las pacientes ingresados. Una medida aprobada por la Consejería de Salud y Familias por la que se elimina el pago para hacer uso de la señal de televisión.

Respecto a Atención Primaria, se ha llevado a cabo una potenciación de la consulta telefónica con el objetivo de evitar desplazamientos de población, así como del seguimiento de pacientes crónicos y vulnerables. Se recuerda la importancia de no acudir a los centros sanitarios siempre que no sea necesario, pudiendo contactar de forma telefónica para resolver cuestiones tanto administrativas como asistenciales siempre que no requieran presencia física.

Sí se están realizando determinadas actividades asistenciales que no se pueden seguir telefónicamente ni posponer como son primovacunación, visitas domiciliarias que requieren especial seguimiento o analíticas necesarias. De igual forma, se ha establecido un circuito diferenciado para pacientes con patología respiratoria. Y, además se trabaja en materia prevención y seguimiento con centros sociosanitarios según las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias competentes.

Desde la dirección del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga se pide disculpa a los pacientes afectados por la reprogramación de la actividad asistencial, que se programará en cuanto sea posible. Igualmente, quieren agradecer a los profesionales de todas las categorías, tanto sanitarias como no sanitarias, la magnífica labor que están realizando en estas circunstancias excepcionales, demostrando una vez más su responsabilidad, compromiso e implicación. Este agradecimiento también lo trasladan a la población por el cumplimiento estricto de las medidas establecidas.

Por último, señalan que a estas medidas que se han tomado pueden sumarse otra serie de aspectos en función de la evolución de la situación epidemiológica.