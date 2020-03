ANPAS Galegas a favor de dar por rematado el curso escolar

Preocupación en las Anpas de Galicia por la organización del curso académico. Las asociaciones de madres y padres comparten con la Consellería de Educación que los criterios de evaluación no tengan en cuenta el trabajo que ahora mismo realizan los alumnos en sus casas, los que pueden. Sin embargo hay discrepancias sobre cómo organizar el regreso a las aulas y el remate del curso escolar.

Prudencia y previsión ante nuevas emergencias

Desde CONFAPA piden prudencia ya que en estos momentos no se sabe en qué momento regresará el alumnado a las aulas y por tanto no se sabe la duración que tendrá el curso. En cualqueir caso, demandan a la Xunta que trabaje con docentes y centros en mejorar considerablemente la infraestrutura para que no se repita un escenario como el actual, con la mitad de los estudiantes sin recibir ningún tipo de clase. Rogelio Carballo, presidente de Confapa.

Desde Anpas Galegas son partidarios de dar por finalizado el curso escolar, ya que asumen que hasta, como poco, el mes de mayo el alumnado no volverá a las aulas. Un regreso que habrá que valorar cómo se realiza más allá de los criterios académicos. Aseguran que no existe un criterio único entre centros ni en el mismo centro. En opinion de Fernando Lacace, portavoz de Anpas Galegas, un caos.

Este miércoles Consellería de Educación y Directores de centros mantedrán un nuevo encuentro de seguimiento. Lo único claro por ahora es la fecha de la selectividad en Galicia, los días 7, 8 y 9 de julio en convocatoria ordinaria.