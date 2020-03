L'espectacle de Cirque du Soleil d'aquest estiu s'ajorna fins el 2021

La crisi del coronavirus ha obligat Andorra Turisme a replantejar-se "completament l’estratègia turística de cara a la campanya prevista per aquest estiu". La primera de les decisions preses és que l'espectacle del Cirque du Soleil d’aquest estiu es posposa per al 2021.

La companyia canadenca ha manifestat que, en les condicions actuals, no compta amb els recursos humans necessaris per oferir un espectacle amb garanties, afirmen des d'Andorra Turisme. En aquest sentit, assenyalen que vista la complexitat d’aquest tipus d’espectacles "és impossible, en la situació d’aturada actual i tenint en compte els terminis d’execució d’aquest projecte, garantir els assajos dels artistes, tant pel que fa a qualitat com a la seguretat dels mateixos". A més, exposen que tampoc es disposa de temps suficient per realitzar tots els ajustaments escènics: vestuaris, enregistraments i adaptacions musicals, proves de llum i creació de decorats.

A hores d'ara, afegeixen, la voluntat tant d’Andorra Turisme com del Cirque du Soleil és "focalitzar els esforços en l'edició de l'any vinent, tot aprofitant la feina realitzada fins ara, amb l’objectiu d’enllestir-la i avançar les dates de comunicació de l’espectacle a partir de la propera temporada d’hivern". Per tant, el principi d’acord amb el Cirque du Soleil seria reconduir el contracte i disposar, així, de dos espectacles els anys 2021 i 2022.

De forma paral·lela, des d'Andorra Turisme s'assenyala que tenint en compte que aquest estiu "serà complicat i incert quant a previsions d'afluència turística al país", s'emplacen al 15 de maig, si la situació està ja normalitzada, per definir possibles accions de dinamització que ajudin a complementar l’oferta d’estiu.

Quant a la resta de decisions preses, s’ha decidit posposar-ne la comunicació, també, al 15 de maig; supeditant aquest fet a l'evolució de l’alerta sanitària tant a Andorra com als mercats objectes de campanya. A més, s'ha acordat centrar els esforços en els mercats de proximitat exclusivament, és a dir, Espanya i França, ja que s’entén que seran aquests dos mercats els més permeables a la comunicació i es considera que els esforços seran més rendibles.

Per aquesta campanya d’estiu, i de forma temporal, es deixarà de comunicar al Regne Unit, Alemanya i Itàlia, entre altres països. Andorra Turisme està treballant en un nou missatge comunicatiu adaptat a la situació actual i que tindrà com a objectiu captar l’interès del possible visitant d’una manera clara, empàtica i sempre amb un to positiu.

Conjuntament amb les agències de mitjans amb les quals es treballa, s'està realitzant una adaptació dels suports de comunicació per ser més eficients d’acord amb els canvis de consum que puguin experimentar els clients.

I conclouen que s'està seguint "de ben a prop com evoluciona aquesta pandèmia per tal d’adaptar-se a un panorama difícil de preveure i replantejar novament, si és necessari, la línia estratègica a seguir".