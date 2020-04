Hasta ahora habíamos escuchado a muchos familiares que denunciaban que las ambulancias no se llevaban a los suyos al hospital desde las residencias. Esta vez lo dice el propio director de una de ellas, Fernando Amado, que está al frente de la residencia pública Reina Sofía de Las Rozas. Tuvieron el primer caso de contagio por coronavirus el 9 de marzo y desde entonces lo que les decían desde el Puerta de Hierro era “que no se pueden derivar porque tenemos que priorizar los casos. Que no cumplían los criterios de derivación y que dada la situación del hospital teníamos que mantener aquí los casos”. No les explicaron cuál era ese criterio, en las consultas telefónicas que mantenían con el hospital Puerta de Hierro, pero entendieron que venía marcado porque sus residentes tienen una media de 86 años y muchas patologías.

Amado explica: Ellos marcaban una pauta por el perfil de usuario y la sintomatología que presentaban. Sin decirlo claramente, todos lo hemos entendido así”. El director de este centro lamenta que solo desde este martes les han empezado a dejar derivar residentes graves y no mientras el virus corría por la residencia pese a que hubo un día en el que llegaron a tener ocho fallecidos. “Justamente cuando empezaba a extenderse la infección dejamos de derivar por criterios del hospital y hasta ayer no hemos podido derivar a nadie”, añade.

Este martes les permitieron derivar a cinco personas al hospital Puerta de Hierro y les han realizado ocho pruebas a otros tantos residentes, cuando hasta ahora solo habían conseguido que se hicieran 9 en un centro con 504 camas, denuncia este gestor que por eso habla de soledad y falta de ayuda durante esta crisis. “Nos hemos sentido solos. Estamos tratando casos muy graves porque el criterio del hospital ha sido que los atendamos aquí. Desde nuestro punto de vista, lo ideal hubiese sido la normalidad que siempre hemos tenido. Cuando una caso se agrava, lo podemos derivar. Una vez que la decisión del hospital iba por otro lado y no se nos permitía esa derivación o se nos desaconsejaba hubiese sido imprescindible algún otro tipo de ayuda o de apoyo técnico”, concluye Amado.

En este centro público, según los datos del propio director, han fallecido hasta ahora y desde el inicio de la crisis del coronavirus 46 personas. Tienen a otras 46 con síntomas de las que cuatro han dado positivo. La plantilla, de 426 trabajadores, ha sufrido la baja por posibles contagios de 100 empleados (7 positivos) y fundamentalmente necesitan técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) porque son quienes se encargan de levantar o mantener la higiene de los residentes.