Mariano García: "Empecé a correr para librarme de un perro en una calle por la que pasaba todos los días"

Dentro del confinamiento por la pandemia de COVID-19, una de las iniciativas de ingenio que destaca en el mundo del deporte de la Región de Murcia es el 'Café Sport de las 5'. Con todas las competiciones aplazadas, la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma ha decidido realizar entrevistas en directo por Instagram con atletas de la Región y Mariano García ha estrenado el formato.

El director de Deportes de la CARM, Fran Sánchez, le ha hecho varias preguntas al joven murciano. Los seguidores de la popular red social han escrito varias cuestiones que Mariano ha contestado con su particular y humilde forma de ser. Ha comenzado hablando de su gran proyección como atleta, destacando que "antes no era tan malo ni ahora tan bueno, sigo siendo el mismo de siempre y voy ganando medallas poco a poco. El gesto de la moto lo hago porque soy un aficionado al motor, me identifico con el 'voy to fresco' porque yo soy así".

Sobre cómo lleva el confinamiento, Mariano ha desvelado que tuvo alguna dificultad los primeros días: "Estoy en casa encerrado. Los primeros tres o cuatro días era muy raro, tenía la sensación de que quería salir y ahora no me da pereza tirar la basura. Ahora estoy entrenando con una cinta que me dejaron, los primeros días subía y bajaba escaleras. Llevar la dieta es difícil estando encerrado, pero me pongo a beber agua y se me pasa", ha recalcado.

Sobre su especialidad en la pista, el atleta tiene claras sus preferencias según la época del año, uno de los usuarios de Instagran le ha preguntado si preferiere los 800 metros y los 1.500: "En invierno me gusta más la prueba de 1.500 y en verano la de 800. En esta última siempre me cuesta arrancar, pero en 1.500 sales más tranquilo y yo salgo más lento de lo normal. Me gustan la series de velocidad en los 800. Soy lento entrenando y solo voy rápido cuando compito".

En la gran variedad de anécdotas, Mariano García ha confesado algunas supersticiones curiosas, tanto para entrenar como para competir: "Solo entreno con mallas cuando estoy en pista y son entrenos de calidad. Los keniatas van en pantalón corto y el gran motivo de que no lleve mallas es que quiero ser como ellos, incluso ganarles". Pero, sin duda, ha llamado la atención del propio Fran y de los usuarios que hacían preguntas, que Mariano tiene también preferencias en la ropa interior con "un calzoncillo para competir y otro para entrenar. Es un trabajo psicológico y lo llevo haciendo durante dos años. Iba con calzoncillo naranja cuando competía con el chándal del equipo de Fuente Álamo y ahora que estoy con Nike voy con ropa interior azul".

Hablando de sus inicios no ha dejado indiferente a nadie, se ha atrevido a contar cómo y en qué circunstancias se empezó a aficionar al deporte: "Empecé a correr para librarme de un perro en una calle por la que pasaba todos los días. Los primeros 3-4 años entrenaba solo los sábados en Fuente Álamo y jugaba con los compañeros del cole. En Cadete de Segundo ya empecé a entrenar varias veces por semana", ha reconocido.

Para finalizar, y diciendo que "Fermín Cacho es un referente para mí", Mariano García ha dejado la puerta abierta de sus sueños para que los seguidores puedan conocerlo mejor: "Mi mayor sueño es llegar a los Juegos Olímpicos y hacer un gran papel. El aplazamiento me jode porque quedaban solo unos meses, pero voy a trabajar igualmente. Tengo la motivación de que hay muchos meses para entrenar", ha apostillado.