Oswaldo Betancort rechaza que el Gobierno de España se apropie del superávit de los ayuntamientos

El Ayuntamiento de Teguise ha preparado durante estos días una batería de medidas económicas entre las que se incluye un pago proveedores urgente de 1,5 millones, así como la suspensión de tasas municipales y exenciones de impuestos hasta donde permite lo decretado por el Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos.

“Las corporaciones municipales nos hemos puesto al servicio del ciudadano, priorizando la atención social a todos aquellos vecinos que lo necesiten en estos momentos tan críticos, pero no podemos obviar que la inestabilidad de la económica familiar en estas circunstancias es impepinable y tenemos que reaccionar cuanto antes”, ha manifestado Oswaldo Betancort, mostrando su disconformidad con la idea del Gobierno de España de apropiarse del superávit del que disponen las entidades locales.

“Es el momento de destinar el superávit a la creación de empleo, a la puesta en marcha de obra pública y a planes de infraestructura y no de esquilmar las arcas municipales que tanto esfuerzo de ahorro y contención ha supuesto para los ciudadanos”, ha asegurado, cifrando en 6 millones de euros el remanente del Ayuntamiento de Teguise.

“Los Ayuntamientos y Cabildos, en su mayoría, han hecho los deberes a nivel financiero, cumpliendo con los ratios marcados por el Estado, por lo que ahora no pueden pretender esquilmar las arcas municipales, y creo que en cualquier Ayuntamiento o Cabildo estarán de acuerdo con que hay cuestiones intocables”, ha declarado, constatando que “hay alcaldes, incluso del PSOE, que se oponen a la idea de limitar nuestros recursos, y espero que de verdad Ángel Víctor Torres como presidente autonómico defienda esto con uñas y dientes, porque de otra manera no podremos continuar funcionando al nivel que los vecinos se merecen y ofrecer respuestas y el apoyo institucional que espera la sociedad y que pone de manifiesto el importante papel de las entidades locales dentro de la organización territorial del Estado”.

“Como vecino y alcalde de Teguise, y como representante de Lanzarote y La Graciosa en el Parlamento, me gustaría transmitir mi preocupación por el cambio de rumbo del Gobierno de España en las cuestiones económicas que nos afectan a todos”, ha añadido Betancort. “Estamos lidiando de forma admirable (a mi parecer) la lucha desde nuestras casas, pero ha llegado la ocasión de exigir un firme compromiso, que no suponga el abandono de la sociedad por parte del Estado, y que reiterativamente, afecta al colectivo más vulnerable. El hecho de no sentirnos abandonados ante una situación de tal indefensión, será lo único que nos mantenga con la esperanza y la ilusión de superarnos como nación”, ha concluido.

Exenciones y pago a proveedores en Teguise

Tras la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en el ámbito territorial municipal ante la situación generada por la evolución de la transmisión del COVID19, y que ha afectado a los vendedores ambulantes que ejercen su actividad en los mercadillos de Teguise, el Ayuntamiento de Teguise, consciente de la situación actual por la que está pasando este colectivo, ha decidido proceder a la exención de la tasa o cuota mensual de mercadillos de los meses de marzo y abril, y en el caso de haber efectuado el pago del mes de marzo, esta será ampliada hasta el mes de mayo.

Asimismo, se ha decretado la suspensión temporal del pago del servicio de escuela infantil municipal de Teguise durante el mes de abril y siguientes mensualidades mientras dure el estado de alarma y no se pueda reanudar el servicio con normalidad, y que se bonifique el mes de marzo en la primera mensualidad.

Por otro lado, y a instancias de la aprobación de la ampliación de medidas de flexibilización fiscal para los contribuyentes de la Red Tributaria de Lanzarote, el Ayuntamiento de Teguise traslada la siguiente información emitida por el Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos, referente a la suspensión del cobro de las cuotas de pagos personalizados. Consultar detalles sobre el Plan Excepcional COVID-19 en www.teguise.es

En lo que respecta a las facturas a terceros pendientes de pago, el área de Economía y Hacienda, que coordina Miguel Ángel Jiménez, ha procedido a efectuar en ingreso de al menos 1,5 millones de euros, y proseguirá “en el empeño de agilizar los pagos en la medida de lo posible para a las empresas proveedoras de bienes y servicios, así como las transferencias para ayudas sociales y en todo aquello que contribuya a paliar los efectos negativos de esta crisis en nuestros ciudadanos y a la empresas del municipio”, ha manifestado el edil.