Arnau: "De momento no vamos a hacer ningún ERTE o reducción salarial"

El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, ha ofrecido una rueda de prensa, vía telemática, con la participación de un periodista por cada medio de comunicación que cubre habitualmente la información del conjunto azul.

Aquí puedes escuchar la comparecencia de forma íntegra:

"Lo que va a ocurrir es impensable. La pregunta clave ahora sería cuándo vamos a salir a la calle otra vez. Nos vamos planteando distintos escenarios para que no nos sorprendan. No se puede hablar de nada porque hay cosas más urgentes que el fútbol. Nadie está capacitado para decir lo que va a pasar. Hay instancias superiores a la RFEF o LaLiga que decidirán. La FIFA hizo una propuesta para alargar las ligas hasta que haga falta, pero depende de cómo estén las situaciones en diferentes países", comentó en primer lugar.

Una de las muchas incógnitas que surgen es saber la fórmula que utilizarán los clubes para ampliar los contratos de los futbolistas que terminen su vinculación el próximo 30 de junio. "Habría que mirar jurídicamente cómo se pueden alargar esos compromisos. Me remito a la propuesta que ha hecho la FIFA, que no quiere decir que sea la definitiva, que sería respetar el acuerdo de la temporada 19/20. También habría que ver cuándo sería el nuevo periodo de inscripción de la siguiente temporada porque a veces la FIFA no tiene potestad en las leyes de cada país. Se abre un marco jurídico tan grande que es difícil contestar. Habría que llegar a un entendimiento entre las federaciones, las ligas y los jugadores de aceptar ciertas medidas para luego no ir al marco jurídico de cada país y que no intenten aprovecharse de su situación particular", destacó Arnau.

Otro apartado fundamental es el económico. ¿De qué manerá repercutirá al Oviedo la crisis que ha generado el COVID-19? "Algún dinero ya está adelantado por las televisiones, pero a nivel de taquillas y publicidad sí hay unas pérdidas importantes. ¿Nosotros? Estamos teniendo pérdidas como todos los clubes. Por suerte tenemos una propiedad fuerte en la persona de Arturo Elías y de momento no vamos a hacer ninguna reducción salarial o ERTE. Eso a día de hoy, pero puede cambiar con el paso de los días o meses. Vamos a ver hasta cuándo dura esta situación para poder tomar una decisión más concreta", respondió el catalán.

"El planteamiento de un ERTE hace ver qué clubes están al límite. Uno de los ingresos más importante proviene de la publicidad, y si la economía mundial no gira será muy complicado para todos. Si no es ahora, será más adelante, pero vamos a vivir una regresión de presupuestos, traspasos, salarios... de todo. Si no es este año, pagaremos en los siguientes las pérdidas del coronavirus", recalcó.

"Siendo un primer borrador para intentar recuperar la competición, la intención es buena de hacer una guía. Es un comienzo para incorporararnos progresivamente a los entrenamientos, pero sí que necesita muchos retoques e intentar hacer algo más general porque unos clubes tienen más medios que otros", afirmó Arnau sobre el protocolo de actuación para el regreso de la competición que está preparando LaLiga.

"Intuyo que tanto la Federación como LaLiga intentarán acabar la competición como sea. Harán todo lo posible. Imagino que la vuelta, si se produce, será a puerta cerrada", añadió.



Al ser preguntado por el estado de los futbolistas, Arnau aseguró que "hay de todo. Hemos dicho que se quedaran aquí los del primer equipo y el filial. Sí que hay a algún chico que se le está haciendo duro el confinamiento, que se ha tenido que qedar solo, como yo, yse le ha venido la casa o la situación encima. Vamos a intentar superar este bache y que ellos estén más tranquilos. Esa adrenalina de los partidos, la presión, sentirte examinado...lo echas de menos".

Si finalmente se reanudan las ligas, el mercado de fichajes no se abrirá en agosto como ha sucedido siempre, sino que tendrá que posponerse. Este tiempo de espera en sus respectivos hogares también le está sirviendo a la secretaria técnica para observar partidos y determinados futbolistas de cara a la próxima temporada.

"Ahora mismo estamos Alex Díaz, Roberto Suárez, David Comamala y yo en la dirección deportiva. Estamos conectados por teletrabajo, que nos permite almacenar la información de una manera fácil y sencilla y, a su vez, puedo controlar el trabajo que está haciendo el resto, con los partidos que han visto o los informes que han hecho. A nivel de foco de mercado estamos planteando diferentes escenarios. Depende del tope salarial que tengamos. Ahora hay más tiempo para la recogida de información sobre el mercado. Las llamadas de agentes duran más tiempo. Esa velocidad con la que trabajábamos antes, hace que ahora vayamos mucho más relajados. Intentamos acaparar todos los mercados que puedan ser accesibles para nuestro club".

"No tiene sentido hablar de renovaciones ahora porque no sabemos a dónde vamos a ir y podría haber un margen de error importante. El fútbol está a la baja, hay que esperar para saber lo que podemos ofrecer los clubes. Esperemos que la expectativa sea mayor de la que es ahora", comentó.

Cuando fue cuestionado por casos concretos que terminan contrato en la presente campaña como Saúl Berjón o Christian Fernández, pesos pesados del vestuario carbayón, Arnau no escondió los contactos con ambos futbolistas: "He hablado con ellos, pero no he visto nerviosismo sino madurez para entender la situación. Quizá los nervios van por dentro, pero he visto comprensión. Ahora no es momento de plantear ninguna renovación cuando no sabemos qué presupuesto vamos a tener".

El director deportivo sí se mostró contundente cuando salió el nombre de José Ángel Ziganda y no dudó en aclarar una de las claúsulas, que de cumplirse, asegurararía la continuidad del técnico navarro: "El trabajo de 'Cuco' ya se había empezado a notar, el equipo estaba tomando la dirección que el quería y afrontábamos el tramo decisivo en buena forma. Por mí parte, encantado de que pueda seguir aquí durante mucho tiempo. En el caso de mantenernos, tiene contrato para la temporada siguiente".

Cuanto más tiempo pase hasta que se retome la normalidad, mayor será la premura por finalizar el campeonato. Para Arnau, como exfutbolista, tiene claro que el plazo de recuperación entre un partido y otro debe ser mínimo de tres días: "No es posible recuperar en 48 horas. Si quieres jugar a una alta intensidad, el futbolista no llega. En ese caso tendríamos que entrar en rotaciones o jugar 60 minutos el primer partido y 30 el siguiente. Por mucho que queramos adelantar los plazos, son biológicos. No puedes tener el mismo ritmo que tendrías jugando cada 72 horas".



Por otro lado, visto el panorama actual, en el que se desconoce cómo puede evolucionar la epidemia durante los próximos meses, no se descarta que los resultados cosechados hasta la fecha queden invalidados. "Anular la temporada es la ultima opción. No la podemos descartar aunque Tebas y Rubiales hayan dicho que la quieren terminar. Si esto sucede, el que decide es Rubiales o un órgano en el que delegue. Hay un Rayo-Albacete pendiente, y habría muchas situaciones que solventar. Esperemos que el tema del descenso no nos pueda afectar de ninguna manera a nosotros", afirmó.



Por último, el catalán destacó que, a diferencia de varios equipos de LaLiga, aun no tienen en su poder las pruebas del COVID-19 que ha facilitado el organismo dirigido por Javier Tebas a los futbolistas de Primera y Segunda División:"No hemos recibido ningún test. Si otros clubes los han recibido ha sido por prioridad o porque era un lugar donde se encontraba más el foco".