Ayuso calcula que han muerto 3.000 personas en las residencias madrileñas

Escucha la entrevista completa a Isabel Díaz Ayuso:

La Comunidad de Madrid era la única región de toda España que no había actualizado la cifra de mayores muertos en las residencias por Covid-19. Ese dato se ha ocultado desde el pasado 26 de marzo, fecha en la que se decretó un mando único sanitario en Madrid para gestionar la situación de estas residencias. Tras ese hermetismo, Isabel Díaz Ayuso ha desvelado durante una entrevista en La Ventana de Madrid que calculan que hasta la fecha han fallecido 3.000 mayores en residencias madrileñas, aunque reconoce la imposibilidad de conocer la cifra real: “es imposible saberlo a ciencia cierta”, dice Díaz Ayuso en la SER, porque “o fallecen en las residencias o de camino al hospital, los números fluctúan”.

La presidenta madrileña tampoco ha podido concretar otro dato, en este caso, el número de sanitarios contagiados con coronavirus, “no tengo ese dato encima, pero sé que es un porcentaje altísimo porque no teníamos material para protegerles”. Esa ha sido otra de sus quejas, de nuevo ha acusado al Gobierno de España de no darles el material prometido: “tenemos una contabilidad exacta, tenemos albaranes, hacemos fotos de todo. Lo que nos han prometido y lo que nos han dado dista de la realidad. No nos han dado mascarillas ni para un día”.

Entre sus reproches también está la falta de test. Isabel Díaz Ayuso denuncia que no están llegando, incluso, ha llegado a decir que "España es el único país que no tiene controlada la situación de la epidemia” porque “ni siquiera se puede saber quién está contagiado” a día de hoy.

Llegarán más aviones

Isabel Díaz Ayuso ha confirmado también que en los próximos días llegarán más aviones. Sobre el primero que ha aterrizado este jueves ha garantizado que todo el material que ha llegado “está totalmente homologado, por ahora está todo correctamente”. Sobre el retraso en la llegada de ese envío, que se ha recibido con 9 días de retraso, la presidenta madrileña defiende que han preferido asegurarse bien de todos los trámites para evitar engaños, “se necesita tiempo, el hecho de que faltara un documento hizo iniciar todo el proceso", ha desvelado.

La dirigente madrileña también ha reprochado al resto de administraciones que no hayan sido tan previsoras como Madrid: “el error que han tenido ha sido haber llegado tarde [en las compras de material]. Nosotros en Madrid ya empezamos a comprar en febrero y marzo”.

Sobre la queja de los profesionales sanitarios que trabajan en el hospital de campaña de IFEMA, Díaz Ayuso sigue defiendo que allí se ha hecho un “milagro” porque "se ha montado un hospital de la nada". La presidenta madrileña admite que que “hemos dado todo el material que hemos podido”, así ha justificado las denuncias de los sanitarios durante estos días, aunque insiste en que ahora tienen más material para protegerse. La presidenta madrileña ha dado datos, hasta la fecha en IFEMA ha habido 1.850 ingresos acumulados y 813 altas acumuladas, entre ellas, algunos casos graves, aunque las UCIS en ese hospital se acaban de instalar.

Evitar otra epidemia en el futuro

Durante la entrevista en la SER, también ha anunciado que la Comunidad de Madrid pretende realizar una investigación para evitar que el próximo año se repita la epidemia: “Voy a montar un estudio muy potente, para que la Comunidad de Madrid sepa qué ha pasado, qué anticuerpos les deja a cada uno para poder protegernos de cara al otoño que viene, porque volverá e el frío, y si hay alguna cepa podría volver a reproducirse”.