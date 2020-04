Más de 2.800 ancianos han muerto por coronavirus en residencias de mayores de toda España

El número de ancianos ingresados en residencias muertos a causa de la pandemia del coronavirus sigue aumentando a un ritmo alarmante. La Cadena SER, a través de su red de emisoras, ha actualizado la información (salvo en el caso de la Comunidad de Madrid, que lleva una semana sin ofrecer datos nuevos) y la cifra es devastadora. Más de 2.800 ancianos fallecidos desde que el virus se empezó a diseminar por toda España a finales de febrero. Además, los contagiados y aislados se cuentan por miles.

Madrid es la única comunidad que no ofrece datos desde el 26 de marzo y eso que es, sin duda, la más golpeada por el coronavirus en las residencias de mayores. Ese día, el Gobierno de Ayuso reconoció que habían muerto 1.065 ancianos y que había miles contagiados o aislados. Desde entonces, la información es cero. Todo, a pesar de que la presidenta madrileña quitó las competencias sobre centros de mayores a la Consejería que dependía de Ciudadanos -que había propuesto medidas para actuar en las residencias que fueron públicamente desautorizadas por Ayuso- y se las pasó a Sanidad, que depende del PP.

El resto de comunidades sí ha actualizado los datos que revelan el drama. En Castilla y León son 595 los ancianos fallecidos (256 son positivos confirmados por COVID-19 y 339 con síntomas compatibles con el virus). La siguiente comunidad con un mayor número de víctimas mortales en sus residencias es Cataluña: 362 fallecidos, según el último dato que ofreció ayer la Generalitat. Castilla-La Mancha también está sufriendo con dureza el embate del coronavirus en sus centros de mayores. 271 ancianos han perdido la vida en la región, según datos de la propia Junta.

En la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura rondan el centenar de fallecidos, en Andalucía son más de 60, en Euskadi 47 (y eso sin contar Vizcaya, que se niega a publicar datos), en Galicia, La Rioja y Asturias rondan la treintena de muertos. La lista es interminable.

Recordemos que en toda España hay cerca de 390.000 ancianos ingresados en casi 6.000 residencias.

Hay que tener en cuenta que, tal y como les adelantó el martes la SER, muchos de estos ancianos fallecidos no están incluidos en la estadística oficial de víctimas mortales del COVID-19. La razón es que a muchos no se les ha hecho la prueba y la mayoría de las comunidades sólo tienen en cuenta en esa estadística a quienes hayan positivo en un test. Además, tampoco hay un criterio común. Hay comunidades que incluyen también a los fallecidos con síntomas compatibles y otras que no. Todo esto, sin duda, distorsiona la información sobre el impacto real de la pandemia en España.