17.000 alumnos de Balears tienen dificultades para acceder a las clases telemáticas durante el confinamiento

17.000 alumnos de Balears, el 10% del total tienen dificultades para acceder a las clases telemáticas y entregar los deberes que se deben hacer durante el confinamiento. Desde la conselleria de Educación aseguran que están pendientes de hacer una compra de "miles" de ordenadores portátiles para este alumnado. Mientras, los centros reconocen que están desbordados, en Part Forana funciona la figura del policía tutor y están ayudando para entregar material en mano pero no es así en Palma.

Las familias piden a la Conselleria de educación celeridad y es que recuerdan que llevamos 3 semanas de confinamiento y aún no se han tomado medidas con el 10% del alumnado que tiene problemas tanto para acceder a un ordenador como a Internet. Albert Lobo el presidente de FAPA entiende que la gestión es compleja pero hay que actuar ya y también tomar medidas a largo plazo, para que los padres sepan cómo pueden acompañar en las tareas a sus hijos y cómo se les evaluará si finalmente no hay retorno a las aulas este curso.

La respuesta de la Conselleria de educación es que están elaborando un informe, quieren saber cuántos alumnos no pueden acceder a herramientas digitales y cuántos ordenadores portátiles de las aulas se pueden prestar, hechos los números están en contacto con distribuidores para comprar pequeños ordenadores portátiles o chromebooks y ya avanzan desde Educación que serán miles y no hay tanto stock. A esto se le sumarían tarjetas con Internet. Amanda Fernández, directora general de Innovación y Comunidad Educativa dice que de esta manera tratarán de llegar a este alumnado con dificultades, sobre todo para los cursos a partir de 5º de Primaria, ordenadores que luego quieren que sean los que utilicen cuando vuelvan a los centros pero que no llegarán hasta después de las vacaciones de Semana Santa.

Y es que la situación en algunos centros ante la brecha digital es preocupante, la directora del colegio Camilo José Cela en el Nou Llevant, Pepa Roca, dice que hacen "birguerías", los alumnos que fueron los últimos días se les entregaron deberes en papel, pero ya hubo muchos que faltaron por temor de sus familias al coronavirus. Vista la situación, lo que les está funcionando es llamar por teléfono a cada familia, a algunos incluso a través de otros compañeros porque no podían contactar y ven como muchas o no tienen dirección de correo eléctrico o tienen falta de educación en nuevas tecnologías.

Roca señala además que no funciona el policía tutor o policía de barrio en Palma, si bien parece que en Part forana sí está actuando como enlace entre el centro y los alumnos con dificultades a los que se va a entregar deberes en papel, cómo sucede en Porreras, Montuiri y Vilafranca. Aún así Joan Ramón Xamena, presidente de ADESMA, la asociación de directivos de centros de secundaria reconoce que están desbordados, dice que hace años que trabajan en temas tecnológicos y aún así no han podido contactar con todos sus alumnos.