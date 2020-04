Ximo Puig: "No ser indiferentes es lo que nos hace diferentes"

Al hilo de la crisis sanitaria que ha devenido en crisis económica provocada por el coronavirus (COVID 19) el President de la Generalitat, Ximo Puig, en la misiva remitida a Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité de las Regiones, considera que la Unión Europea debe plantearse si "¿Somos un club de 27 mercados o una gran familia de 446 millones de personas que atraviesa su peor momento en 75 años?".

Afirma Puig que la Unión Europea "no puede ser indiferente" a la crisis generada por la pandemia. "No ser indiferente a las dificultades de los trabajadores súbitamente despedidos, a las pérdidas que afrontan tantos trabajadores autónomos, profesionales y empresas. No ser indiferente a la incertidumbre para el futuro de tantas personas", y subraya que eso, no ser indiferente, es precisamente "la esencia del proyecto europeo".

"Ahora más que nunca es necesario reivindicar la responsabilidad que las 329 regiones y entes locales, que conformamos el Comité Europeo de las Regiones (a los que también ha hecho llegar la carta pidiendo que apoyen ese Plan Marshall), tenemos sobre el bienestar de los ciudadanos europeos. Estamos en la primera línea de esta emergencia sanitaria, y lo estaremos también en la posterior etapa de reconstrucción socioeconómica".

Ante las dudas de algunos países de la Unión a la hora de activar ese Plan Marshall u otras fórmulas, Puig recuerda el discurso que el secretario de Estado estadounidense George Marshall pronunció, el 5 de junio de 1947, y que sentó las bases del llamado Plan Marshall. "En él hacía un llamamiento a los europeos para que llegaran a un entendimiento de cara a la reconstrucción europea".

Su objetivo era "restaurar la confianza de la gente de Europa en el futuro económico de sus propios países y de Europa en general mediante "una cura, en lugar de un mero paliativo". Aquel discurso acabó con una reflexión perfectamente válida para hoy: "Todo el mundo del futuro depende de un juicio correcto. Depende, en gran medida, de que nos demos cuenta de cuáles son los elementos cruciales: ¿Cuáles son las reacciones del pueblo? ¿Cuáles son las justificaciones de esas reacciones? ¿Cuáles son los sufrimientos? ¿Qué se necesita? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Qué hay que hacer?".

Ximo Puig asegura que esas preguntas son totalmente acertadas para el momento que estamos viviendo. Y añade: "Usted como ciudadano griego, y yo como ciudadano español, sabemos que ni la restricción ortodoxa que siguió a la crisis de 2008, ni una posición timorata y falta de decisión, serían respuestas válidas en esta ocasión".

Por ello, propone a Tzitzicostas que el Comité de las Regiones que preside "lidere e incite" a las instituciones que constituyen la Unión Europea -especialmente el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Comité Económico y Social, el Banco Central y el Banco de Inversiones-, que apoyen ese "Plan Marshall" europeo para ayudar reflotar las economías europeas más dañadas por las consecuencias de la Covid-19