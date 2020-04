CC insiste en que aplicar ahora un ERTE en los CACT evitará decisiones más drásticas en el futuro

El representante del Grupo Nacionalista en el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Samuel Martín, afirma que “no hay ni un solo argumento para renunciar a la aplicación de un ERTE en los CACT, y sí muchísimas razones para ahorrar al Cabildo millones de euros, que harán falta para atender a los más necesitados y dinamizar la economía, garantizando además a los trabajadores tanto el 100% del sueldo como la continuidad de su puesto de trabajo una vez termine la crisis”.

La propuesta, según planteó el portavoz de CC-PNC, Pedro San Ginés, en la reunión que mantuvo el pasado 3 de abril con el resto de portavoces de la primera institución y su presidenta “es un ejercicio de responsabilidad para evitar adoptar futuras medidas más drásticas en el futuro”.

Y es que, afirma San Ginés, “la propia presidenta dijo el viernes que los CACT todavía tienen liquidez para aguantar unos meses, pero que quizá en 4 ó 5 meses haya que adoptar medidas incluso más radicales”.

Sin embargo, la medida planteada por los nacionalistas evitaría llegar a ese extremo, permitiría al Cabildo ahorrar un mínimo de 500.000 euros mensuales para dar respuestas y atender a todo tipo de necesidades de emergencia social y recuperación económica, y los trabajadores estarían en situación ventajosa pues el Cabildo asumiría el diferencial salarial (30%) que no paga el Estado, que solo asume el 70% tanto de la seguridad social como del salario base. Es decir, los trabajadores continuarían cobrando la totalidad del sueldo.

“No se trata de hacer distinciones entre los trabajadores públicos, como dijo la presidenta. No hay que confundir las cosas” – ha recalcado por su parte Samuel Martín, quien recuerda que los ERTES permitidos en esta crisis por causa de fuerza mayor son, por Decreto, solo para las actividades que el Estado mandó a cerrar y derivadas; entre ellas tiendas, restaurantes y museos. “Es decir, exactamente lo que son los CACT, que no recuperarán su actividad con inmediatez, ni siquiera tras el confinamiento, como sí lo hará el resto de la Administración”.

Tras subrayar que no hay que olvidar que los Centros no generarán ingresos durante tiempo, los nacionalistas insisten en que “si el Cabildo no practica el ERTE, tendrá que transferir el 100% de sueldos y Seguridad Social a los CACT, en lugar del 30% que transferiría si lo hace. Y lo hará detrayendo innecesariamente fondos de otras muchas necesidades sociales, por un populismo mal entendido y equivocado que solo causará perjuicios al Cabildo y ninguna ventaja a los CACT”.

Además, no hay que olvidar que los ayuntamientos de Haría, Tinajo y Yaiza cuentan en sus presupuestos con más de dos millones de euros provenientes del canon por entradas de los CACT que ya no llegarán.

En este sentido, la medida propuesta por CC podría servir además al Cabildo para mantener un canon mínimo a estos consistorios y aliviar ese desequilibrio presupuestario que agravaría aún más la situación de emergencia social en los municipios.

Martín añade además que todas las grandes empresas turísticas de Lanzarote han presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y que más de 10.000 personas van cobrar solo el 70% de su sueldo base. No será así con los trabajadores de la EPEL-CACT, un ente público de mercado que se nutre exclusivamente de los ingresos turísticos que ya no tiene y tardará en tener.

Por todas estas razones, los nacionalistas ruegan a la presidenta del Cabildo que reconsidere su postura. “Hay que utilizar el sentido común y aplicar, mejorados para el trabajador, los instrumentos que el Estado ha dispuesto por Decreto para evitar despidos”, subraya Samuel Martín.

Además, el consejero nacionalista asegura que CC se ofrece a celebrar un encuentro telemático con la plantilla de los CACT y con toda la ciudadanía “para explicar lo urgente y necesario que es para su futuro laboral la oportunidad de que este ERTE extraordinario se produzca cuanto antes”.