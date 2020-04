El gobierno asturiano prevé una cifra de solicitudes del salario social similar a la de la crisis económica

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha comparecido junto a su equipo ante el grupo de la Junta General que realiza el seguimiento de la gestión de la crisis del coronavirus, y ha reconocido que el gobierno asturiano ya se pone en lo peor en cuanto a las familias que se verán en dificultades por los efectos económicos del confinamiento. Dice Melania Álvarez que se preparan para un escenario en cuanto a solicitudes del salario social básico, similar al de la crisis económica de 2008.

En muchas ocasiones le hemos planteado los medios de comunicación a la consejera de Derechos Sociales esa pregunta, si esperan un aluvión de solicitudes del salario social, una pregunta que tras los últimos datos del paro parece tener fácil respuesta, y que este martes han hecho los grupos parlamentarios de la oposición.

Lo que ha dicho la consejera es que "muchas de esas familias con dificultades contarán con prestaciones por desempleo, o no, y las que no cuenten con esas ayudas estaremos nosotros para dar la respuesta. Va a ser una situación que tendremos que abordar de forma escalonada aunque ya nos situamos en la consejería en todos los escenarios posibles, incluido, como no puede ser de otra manera el peor de los escenarios: que volvamos a datos de la crisis anterior y tenemos que situarnos ahí, es nuestra responsabilidad y en eso estamos".

Asimismo ha dicho que junto a esta plan A, así se ha referido Melania Álvarez al salario social, tienen el plan B, que ha dicho son las ayudas de emergencia que cubrirán las necesidades de estas personas mientras se tramita la prestación, algo que puede retrasarse durante meses.

Por otro lado, sigue preocupando en esta crisis sanitaria, la situación de las residencias de mayores del Principado, tanto públicas como privadas. Al respecto la buena noticia es que la de El Palacio del Villar, de Piedras Blancas, la que sufrió junto con la residencia del ERA de Grado el peor brote de casos de coronavirus, "ha empezado a recibir a algunos de sus residentes, que vuelven del hospital tras vencer al COVID 19, nueve en concreto", ha confirmado la gerente de los Establecimientos Residenciales de Ancianos del Principado, Ana Suárez, quien también ha señalado que todos ellos han sido alojados en una planta aislada para su protección y la del resto de residentes. Esa sectorización, en la que se trabaja intensamente ha sido una de las medidas tomadas tras la intervención de la consejería de Salud en esta residencia, en la que tras el paso frustrado de dos directoras se ha puesto al frente a un coordinador de perfil sanitario y conocedor del centro que trabaja junto a una directora asistencial.

Sobre las residencias públicas de mayores otro dato que ha ofrecido la consejera de Derechos sociales es que su departamento en el inicio de esta crisis del coronavirus se puso en contacto con todas las familias de los residentes en los establecimientos del ERA y que solo 28 de ellas decidieron llevárselos a casa. Una cifra ni buena ni mala pero que llama la atención teniendo en cuenta que son miles los ancianos usuarios de las residencias de mayores del Principado.