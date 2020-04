Las ANPAS gallegas se muestran favorables al aprobado general

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, el mayor órgano consultivo en materia educativa, vota este miércoles un documento con recomendaciones sobre las actuaciones ante la crisis del coronavirus y el estado de alarma. Sobre la mesa la suspensión definitiva este curso de las clases presenciales en todas las etapas educativas para lo que queda de curso.

El sindicato de estudiantes pide además un aprobado general en la línea de lo que se ha pactado en Italia. Las asociaciones de padres están de acuerdo con la medida del aprobado general siempre que se pacte con las autoridades educativas el currículo para el próximo año y haya garantías sobre no discriminación.

“Non se vai a voltar ás aulas, hai que buscar una solución en condicións de igualdade. Entendemos que un aprobado xeral é o máis xusto nestas alturas", afirma Dolores Blanco, Presidenta de Confapa A Coruña.

Anpas galegas, junto con la CIG y el sindicato Erger piden a la Consellería de educación que convoque un foro de debate para analizar la situación excepcional en que nos encontramos. Considera que el aprobado general puede ser una solución siempre que el próximo año se considere que hay que recuperar toda la amteria que no se dio en las clases presenciales.

Fernando Lacaci insiste en su petición de una solución específica y matizada en el caso de la EBAU: “Non podemos pensar no acceso a universidad baseado nas notas do bacharelato porque sería absolutamente discriminatorio polas diferencias que temos en educación por comunidades, ademáis esa proba ten que ser o suficientemente ampla para que una persoa que non puido dar toda a materiase desenvolva nela”

La brecha digital supone una discriminación para algunos estudiantes

Ambas asociaciones subrayan la necesidad de acabar con la discriminación que supone la brecha digital para los estudiantes y sus familias y de seguir trabajando para buscar soluciones una vez finalice el estado de alarma y esta situación excepcional.