Queen, Whitney Houston y #YoMequedoenDial

Antes de las recomendaciones musicales de nuestro compañero Juan Francisco Corredera, para llevar mejor el confinamiento por el Coronavirus, la actualidad se sigue vistiendo de aplazamiento. Esta semana hemos conocido las nuevas fechas del Spring Festival Elx 2020, que se iba a celebrar los días 29 y 30 de mayo, ahora pasará a los días 23 y 24 de octubre. Mantienen el recinto, la Explanada de la Universidad Miguel Hernández y un 90 % de los artistas confirmados hasta la fecha.

Además, en las próximas semanas la organización irá desvelando el listado completo de artistas que estarán en el festival y añadirá el que será el cabeza de cartel internacional. Por el momento, la organización ha paralizado la venta de entradas.

Entre los artistas confirmados podemos ver los nombres de Amaral, Dorian, Zahara, Coque Malla, Viva Suecia, La Casa Azul, Javiera Mena, La Bien Querida, Triángulo de Amor Bizarro, Varry Brava, Amatria y Ladilla Rusa, que estarán en las nuevas fechas del festival, 23 y 24 de octubre.

Por otro lado, quedan aplazados de los ciclos culturales de M. Fest y Sonidos Globales en el Aula de Cultura de la Cam de Alicante. Respecto al M Fest (Festival de Rock Mediterráneo organizado por la Fundación Caja Mediterráneo, el 18 de septiembre es la nueva fecha para el último concierto del ciclo (Cala Vento + Cemënteri). Y el ciclo Sonidos Globales, contará con el concierto del archiconocido embajador de la cultura del Medio Oriente, Omar Souleyman, quien actuará en Alicante el próximo 25 de Septiembre en el Aula de Cultura de la Cam.

Y ahora sí, vamos a por las recomendaciones musicales:

WHITNEY HOUSTON: Can I Be Me

Plataforma: Netflix

En este documental descubriremos la vida de la adorada cantante pop Whitney Houston, desde sus inicios hasta su drástica muerte o pasando por su batalla contra la adicción.

Whitney, falleció el 11 de febrero de 2012.

La producción “Whitney: Can I Be Me” se estrenó en Festival de Cine de Cannes, y entre nosotros, no cuanta nada del otro mundo, pero sí que es verdad que es de los mejores documentados. Hay entrevistas con sus influyentes hermanos, o una entrevista con su madre, la cantante Cissy Houston. También, aparecen amigos íntimos de la cantante, como era su mánager y amiga, que fue su apoyo hasta que apareció el que se convirtió en su marido, el rapero Bobby Brown.

QUEEN: Live At Wembley, 1986

Plataforma: YouTube

Todo un clásico. Es uno de los imprescindibles en la lista de los conciertos que han hecho historia. El concierto con el cual la banda británica Queen consiguió llenar el ya desaparecido estadio de Wembley a mediados de los 80.

Originalmente solo iba a ser el 12 de julio, pero las 100.000 entradas se vendieron en apenas unas horas y se amplió otra fecha.

El cantante Freddie Mercury estaba en su mejor momento y el grupo interpreta sus todos sus grandes clásicos.

En las imágenes se puede apreciar la vestimenta que marcó la imagen de Mercury como la cazadora amarilla, el pantalón tipo chándal con la raya al lado convirtiendo el aspecto en emblema de Freddie para la historia.

El concierto fue grabado el 12 de julio de 1986 durante el Magic Tour en el Estadio de Wembley en Londres, y editado el 26 de mayo de 1992. Salió a la venta en el mes de junio de 2003 en formato DVD.

#YOMEQUEDOENDIAL

Plataforma: Cadena Dial

Bajo el nombre #YoMequedoenDial varios artistas que forman parte de la familia Dial, estaño realizando directos de Instagram Live, a través de la cuenta oficial de Cadena Dial.

Uno de los puntos fuertes que tienen estos directos es que aparte de conocer como están pasando estos días de confinamiento los artistas, descubrimos versiones en directo de sus canciones en un formato muy especial y casero.

Hemos visto a Marta Soto, pero también hemos podido ver a Alejandro Sanz, las recomendaciones de Soraya, Edurne, Reik, Ana Guerra, Dvicio, Miriam Rodriguez, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Pastora Soler, Cepeda, Blas Cantó, Amaral, Sebastián Yatra, David DeMaría, Rulo o David Otero entre otros.

#YoMequedoenDial tienes toda la información.