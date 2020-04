El PP de Madrid se niega a comparar la actividad del Congreso con la Asamblea

La oposición madrileña, incluido Vox, socio de investidura de Isabel Díaz Ayuso, acusa de falta de transparencia al Gobierno regional. Por eso todos los partidos, menos el Partido Popular, han pedido que se retome la actividad en la Asamblea de Madrid, primer las comisiones, pero sobre todo los plenos para reanudar las sesiones de control al gobierno - la última vez fue el pasado 5 de marzo-.

El Partido Popular es el único grupo reticente a que se retome la normalidad en el parlamento madrileño, "no lo consideran necesario, pero no se van a opoponer", según fuentes en el PP consultadas por la SER. Los populares en cambio sí han exigido que se retome la normalidad en el Congreso, aunque se "niegan a comparar la actividad de la Cámara Baja con la Asamblea de Madrid" porque "no es lo mismo", añaden estas fuentes populares.

El PP justifican su postura de no apoyar la reapertura de la Cámara madrileña alegando que hay otros parlamentos autonómicos sin actividad, como, por ejemplo, algunas regiones gobernadas por la izquierda, como Baleares, Castilla La Mancha, Valencia y La Rioja; y otras en manos del PP como Murcia. Aunque también hay otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía o Galicia donde sí ha habido actividad parlamentaria, con varias comparecencias, no solo de consejeros, incluso también del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo (el 26 de marzo). De hecho, no es el único presidente que ha acudido a su parlamento para dar explicaciones, también lo han hecho los presidentes de Castilla y León (PP), de Euskadi (PNV) y de Cataluña (JxCat), y otros, como el de Canarias tiene previsto hacerlo en los próximos días.

¿Se prorrogará el cierre de la Asamblea?

La Mesa de la Asamblea tendrá que decidir este viernes si prorroga el cierre previsto hasta el próximo 12 de abril. Hasta ahora ese cierre siempre ha ido vinculado a la prórroga del Estado de Alarma, de ahí que varias fuentes parlamentarias no descarten que la Mesa renueve el cierre de la Cámara en Vallecas. En cualquier caso, eso no impediría que se reactive la actividad parlamentaria, de hecho, es compatible. Esa es la propuesta que han planteado todos los grupos, menos el PP. La prioridad de la mayoría es que se celebren ya sesiones virtuales la próxima semana, al menos las Comisiones, y sobre todo las sesiones de control. Según las fuentes de la Cámara madrileña, el Presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Cs) está a la espera de recibir un informe de los servicios técnicos para que aclaren si es viable y qué se necesita para realizar una sesión virtual.

El PP dice que, llegado el caso, si finalmente, el Consejero de Sanidad comparece a petición propia el próximo martes, prefieren que lo haga mejor de forma presencial para evitar problemas técnicos.