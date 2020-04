COPCV: "Los que están en primera línea están sufriendo un estrés que puede desbordar"

Quinto fin de semana de confinamiento tras el decreto de estado de alarma provocado por la expansión del COVID-19. Este martes, 14 de abril, se cumplirá justo un mes desde que el Gobierno Central anunciara esta medida.

Los psicólogos insisten en que que "no tener un horizonte claro de fecha de finalización" agrava aun más los posibles estados de estrés, ansiedad, irritabilidad e incluso depresión porque se trata de un cambio muy brusco en el modo de vida. Consideran que el agravamiento de la situación estresante se va a producir si no se ponen los remedios que hay que intentar poner cada uno de nosotros en nuestro día a día.

Cada colectivo vive esta situación extraordinaria de diferente manera. Por ello, desde el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat tienen activas tres líneas de teléfono 24 horas gratuitas dirigidas a las personas que se encuentran trabajando en primera línea, para la ciudadanía en general y para los deportistas.

Las atenciones son diferentes en cada caso. Por un lado, los profesionales que están trabajando en primera línea como los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal del sector de la alimentación etc. Ellos, también están pasando por una situación muy estresante y cada vez más extenuante porque se va alargando en el tiempo, por lo que deben estar alerta en el caso de que requieran ayuda psicológica.

Óscar Cortijo, vicedecano del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat, comenta que, por ejemplo, los sanitarios "están viviendo un desbordamiento de sus capacidades" y son seres humanos que también tienen "miedo al contagio". Añade que "tienen una capacidad limitada para poder asumir tanta responsabilidad" y que "están vivendo situaciones muy desagradables que entristecen a toda la sociedad como es la muerte de personas".

Por otro lado, se encuentran los hogares con menores o adolescentes. En este sentido, desde el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat creen que hay que intentar educar y dar sentido al confinamiento, y que entiendan, que estamos en casa para proteger a la ciudadanía y a nosotros mismos. Mantener los hábitos de higiene, sueño, comida y de estudio es esencial.

Cortijo resalta también la situación que están viviendo muchas personas que han perdido a un ser querido y no pueden despedirse de él. "Son situaciones que han roto por completo nuestro esquema de vida y ahí hay que dar un soporte especial porque es un duelo extraordinario porque no se ha podido despedir de un familiar, no se tiene ese soporte social directo en un momento sumamente crítico y eso exige un tratamiento determinado y específico".

Sobre la última línea telefónica que abrieron, la de atención a los deportistas, Cortijo destaca que "hay una gran cantidad de profesionales y amateurs que en estos momentos lo están pasando muy mal porque es su modo de vida y eso les genera un estrés muy importante". Se les da una serie de pautas para que mantengan tanto el nivel físico como psicológico.

La prolongación del confinamiento y la falta de libertad y movilidad es un "caldo de cultivo" muy importante para que surjan los conflictos. "Hay hogares donde el caldo de cultivo de violencia que ya existía puede provocar situaciones muy difíciles, principalmente a los colectivos más vulnerables".

Óscar Cortijo también cree que habrá que estar preparados para cuando se levante el confinamiento, porque no será igual que antes. "No va a ser un paréntesis, esto va a tener una repercusión muy importante en las relaciones sociales, y en el empleo". Añade que "va a ser un periodo donde la fortaleza psicológica y el autocontrol emocional, el esfuerzo y responsabilidad y madurez por parte de todos va a ser algo crítico para poder recuperar lo antes posible el estado más o menos como estábamos anteriormente".