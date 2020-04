Segundo día consecutivo sin nuevos positivos por Covid-19 en las Pitiusas

Las Pitiusas no han registrado ningún nuevo caso positivo de coronavirus en las últimas 24 horas. Se repite lo ocurrido en las jornadas del miércoles y el viernes, con lo que solo se ha contabilizado un positivo más en los últimos cuatro días, el detectado el pasado jueves. Según los datos que ha dado a conocer este sábado la Conselleria balear de Salud, a día de hoy, hay 83 casos activos en Ibiza y Formentera.

Por otro lado, se siguen sumando nuevas altas definitivas de pacientes curados. Han sido cinco definitivas más en las últimas horas, con lo que son ya 39 los pacientes que han superado el Covid-19 en las Pitiusas. Además un paciente ha mejorado y ha pasado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a planta.

En total se contabilizan 49 pacientes hopitalizados en la isla, 13 de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos y 33 que están siendo atendidos por las Unidades Volantes de Atención al Coronavirus (UVAC).

Hay 25 pacientes ingresados en medicina interna de Can Misses, 10 en la UCI, 3 en el antiguo edificio y uno que está siendo tratando en un hotel habilitado para alojar pacientes con síntomas leves. A éstos hay que sumar 6 pacientes que están ingresados en planta en la Policlínica, 3 en la UCI y dos que están siendo atendidos a domicilio.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay cuatro menos en vigilancia, con lo que son 13 los casos positivos y 10 los que están en vigilancia activa.

El total de casos confirmados, entre pacientes activos, curados y fallecidos, alcanza las 131 personas en las Pitiusas. En Ibiza han muerto nueve personas por culpa de esta crisis sanitaria del Covid-19.

NO HAY SATURACIÓN EN EL ÁREA DE SALUD

De las 240 camas habilitadas en el Hospital Can Misses para atender a pacientes de Covid-19 están ocupadas el 16% de ellas, un total de 39. De las 132 camas restantes para atender al resto de patologías, el 45% están libres a día de hoy, es decir, hay unas 60 camas disponibles.

En cualquier caso, desde la Conselleria de Salud descartan por el momento reducir el número de camas. Aseguran que el dispositivo que se ha puesto en marcha se mantendrá, al menos, hasta que comience la fase de desconfinamiento.

OZONOTERAPIA: "UN PACIENTE CURADO NO QUIERE DECIR NADA"

Durante la rueda de prensa que ofrece diariamente el Govern para actualizar el número de casos, se ha preguntado al portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, sobre la ozonoterapia que ha comenzado a utilizar el Grupo Policlínica para atender a algunos pacientes y que, según el centro hospitalario, está dando buenos frutos y ha permitido dar el alta hospitalaria a un paciente que estaba a punt de ser intubado.

Arranz dice que "un paciente curado no quiere decir nada" y ha explicado que son muchos los tratamientos que se están probando en todo el país, pero no se generalizarán para atender a los enfermos hasta que ensayos clínicos realizados con más pacientes demuestren realmente su eficacia. "Aún no hay evidencia clara de su utilidad como para introducirla en los protocolos de atención sanitaria. Hay que ser cautos y estar muy seguros de que es efectivo".

SIN POSITIVOS ENTRE EL PERSONAL ESENCIAL DE SANT ANTONI

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado que todos los efectivos de la Policía Local y de Protección Civil que han pasado el test de detección de Covid-19 durante esta semana han dado negativo. Las pruebas se han realizado a 35 agentes de la Policía Local y 11 voluntarios de Protección Civil.

En un principio, se detectó un positivo con el test de detección rápida, pero para asegurar se le realizó la prueba PCR dando como resultado negativo, por lo que podrá incorporarse al trabajo con normalidad. Siguiendo estrictamente los protocolos de sanidad, este efectivo inició una cuarentana en su domicilio hasta obtener el resultado de la prueba PCR, que también se realizó a otro compañero como medida de precaución por presentar síntomas leves, aunque dio negativo en el test de detección rápida y, posteriormente, en la prueba PCR.

El Consistorio también ha informado que el único agente que había dado positivo por coronavirus ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra ya en su domicilio.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que desde el inicio del estado de alarma, el Consistorio ha reclamado los test a las instituciones competentes sin obtener resultado, motivo por el cual sefirmó un convenio con el Grupo Policlínica para poder realizar los test a cargo de las arcas municipales.

Precisamente en este sentido, la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha explicado que la situación actual contempla pruebas para las personas que presenten síntomas o hayan estado en contacto estrecho con pacientes infectados y esas son las que se están realizando desde la sanidad pública. El resto de casos quedan fuera de las pruebas que marca el protocolo sanitario.