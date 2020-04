'Ganar el Partido al Coronavirus', el vídeo de ánimo a la sociedad de deportistas murcianos

'Ganar el Partido al Coronavirus'. Así es como se titula el vídeo que ha lanzado esta mañana el Ayuntamiento de Murcia, protagonizado por deportistas murcianos o profesionales que compiten en equipos del municipio, en el que también han participado figuras de deportes minoritarios, quienes han enviado un mensaje de ánimo a todos los murcianos durante este periodo de confinamiento.

"Numerosos deportistas se han sumado a esta iniciativa para enviar un mensaje de esperanza a todas las familias murcianas que están siendo un ejemplo de valentía y coraje, un ejemplo de civismo en estos momentos tan duros que estamos viviendo", destacó el alcalde de Murcia, José Ballesta, y añadió que "estamos jugando el partido más importante: ganar al coronavirus".

Especial mención a los profesionales sanitarios

Bajo el hashtag #GanarElPartidoAlCoronavirus, en el vídeo se hace referencia a la importante labor que están realizando los profesionales sanitarios, con frases como 'mandamos mucho ánimo también a los que profesionales que cuidan de nosotros, los sanitarios. Esta carrera la vamos a ganar en equipo. Juntos, Murcia va a salir adelante'.

Los participantes

El ex tenista profesional Nicolás Almagro, la jugadora de la Selección Española de Baloncesto Laura Gil, el medallista olímpico Antonio Peñalver, el futbolista profesional Pedro León, el marchador y atleta olímpico Miguel Ángel López, así como el joven tenista Carlos Alcaraz, actual Campeón de Tenis de Europa sub-16, son algunos de los participantes.

También se han sumado la capitana de la Selección Española BSR, Sonia Ruiz, el ex atleta olímpico y actual presidente de la Federación Murciana de Atletismo, Juanma Molina, el ex capitán de la Selección Española de Fútbol Sala, Kike Boned, el ex jugador profesional de fútbol sala, Fran Serrejón, el presidente del Real Murcia CF, Francisco Tornel, atletas del Club Cronos y jugadores y entrenadores del Real Murcia CF, del UCAM Murcia CF, del Real Murcia Baloncesto, de UCAM MURCIA CB y del UCAM Murcia BSR.

Asimismo, han participado Luismi Castillo, árbitro internacional FIBA Y ACB, el ex boxeador del Equipo Olímpico Felipe Martínez, el judoka Mario Sierra, campeón del Mundo Máster (Ámsterdan 2015), la actual subcampeona de España de Campo a Través María Martínez, el presidente del club deportivo Murcia Tenis de Mesa, Benjamín Garcés, así como atletas del Club de gimnasia rítmica Gymnos' 85 y del club Twirling Majorettes Monteagudo.

También se han sumado a este proyecto el atleta velocista preseleccionado para los Juegos Olímpicos, Sergio López, la actual Campeona Nacional Categoría Promesa de marcha nórdica, Sandra Ribes, el jugador de la Selección Española de Fútbol Americano, Conrado Sánchez, los jugadores World Pádel Tour, Ara Martínez y José David Sánchez, el actual Campeón del Mundo Máster 1.500 m, José Antonio Alcaraz, y el vicepresidente de la Federación Murciana de Boxeo, Benjamín López.