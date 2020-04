Sanidad envía a Asturias 228.000 mascarillas

Este fin de semana el Ministerio de Sanidad entregaba al Servicio de Salud del Principad, 19.200 test rápidos de detección de anticuerpos para diagnosticar de forma precoz el coronavirus. Ahora, se suma otra entrega desde Madrid: la de 228.000 mascarillas que comenzarán a repartirse desde este lunes en estaciones de cercanías o nodos de trasnporte público; son parte del lote de 10 millones de mascarillas que se van a repartir en estaciones de todo el país.

Sanidad recomienda el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no puedan teletrabajar o no puedan desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a pie y tengan que utilizar medios de transporte público con una importante afluencia de personas.

Todo, con tal de frenar el contagio. Este sábado ha sido por cierto, malo para Asturias. El número de fallecidos por Covid 19 asciende a 140 personas, según el dato acumulado desde el inicio y hasta la última actualización del Principado este sábado a las nueve de la noche. Son doce más que un día antes, pero es que además, todos ellos se han registrado en residencias de mayores de la región. Once habían sido notificados este sábado a lo que se suma otra muerte en un centro que fue notificado el viernes. El número de fallecimientos acumulados por Covid-19 en residencias de mayores del Principado de Asturias, tanto públicas, como privadas, se ha elevado hasta las 73 personas en total.

Dada la preocupación creciente por la situación de los mayores, residentes en centros residenciales, hoy la Asociación de Residencias Geriátricas de Asturias, Argas, que agrupa a residencias privadas y concertadas de la región y que gestiona más de 1.300 plazas llama a la tranquilidad de las familias, dado que hasta este sábado al menos, no se había registrado aseguran desde Argas, ningún positivo. La asociacion asegura que se están tomando en sus centros asociados todas las medidas de prevención, saneamiento y desinfección, y que los responsables están en permanente comunicación con las autoridades competentes.