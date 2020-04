Mossa: "Los futbolistas vivimos en una incertidumbre brutal"

El Real Oviedo nos sigue ofreciendo declaraciones de sus jugadores ahora que se cumple un mes de confinamiento, y en este caso el turno ha sido para Mossa. El lateral hizo un pequeño repaso de la sesión a cargo del ciclista Samuel Sánchez que realizó ayer la plantilla y también opinó sobre cómo afecta el parón a los futbolistas.

El valenciano ha explicado en primer lugar que los jugadores no son ajenos a las especulaciones sobre un posible regreso, y así se lo toma: “Los futbolistas vivimos en una incertidumbre brutal. Nos llegan informaciones cada día por los medios de comunicación y los chats que tenemos pero no hay ninguna idea de qué va a pasar. He optado por pensar que se va a reanudar porque me ayuda a entrenar y mantener esa disciplina. Me pongo un horizonte, no sé cuando será, pero que se volverá a competir y eso me ayuda. Ojalá todo vuelva a la normalidad cuanto antes”.

“Es imposible mantener el nivel al que estamos los futbolistas durante la competición, es irremediable. En lo personal tengo suerte. Tengo espacio y los vecinos me han dejado su jardín para poder entrenar. Aunque sea en solitario, intento hacer ejercicios adaptados al fútbol que luego permitan volver más fácil. Sobre todo prevenir esas lesiones que pueden venir cuando arranquemos porque dejamos de hacer gestos y esfuerzos físicos que hacíamos habitualmente”, añadió sobre cómo entrena cada día y qué le preocupa.

“A nivel grupal estuvo muy bien porque salimos de la rutina de entrenamiento. Y hacerlo con una cara tan conocida y con un profesional tan destacado en el ciclismo nos hizo poner más atención y ganas en el entrenamiento. Me hizo ilusión porque soy aficionado al ciclismo. Tener delante a alguien que me ha hecho levantarme del sofá cuando competía… me hizo sentirme muy afortunado”, comentó sobre la sesión con Samuel Sánchez.

Además el lateral también habló sobre las palabras de su compañero Christian Fernández, que afirmó que lo mejor era no reanudar la competición: “A nivel de sentido común sería lo más conveniente. El papel aguanta todo pero luego la realidad es otra. Hay una estructura económica que aguanta todo y si no se juega habrá un impacto importante que pondrá las cosas complicadas. Va a hacer que los clubes no se sujeten de la misma forma”.

“Es un recuerdo precioso, pero intento no acordarme demasiado porque creo que me resta mentalmente. Los goles los he visto muchas veces, pero no quise ver el partido repetido porque me gusta quedarme con la sensación de aquél día. Fue tanta la magnitud en cuanto a sentimiento y adrenalina que no me lo va a volver a dar el verlo repetido, y prefiero que sea así. Me hizo ilusión saber que la gente volvió a ver el partido y lo vivió de manera especial”, comentó Mossa sobre su doblete al Sporting en uno de los derbis de 2018 y la emisión que hizo el club hace dos semanas.