¡Que inventen ellos!

Julia Chacón es bióloga por la Universidad de Alcalá y doctora en Ecología por la Universidad Rey Juan Carlos. Se encuentra en Estados Unidos trabajando como investigadora postdoctoral en la Universidad de Arizona. Más detalladamente intenta averiguar los efectos del cambio climático sobre las comunidades de plantas de montaña. Vive en Tucson desde hace tres meses porque allí "se investiga mejor" y a eso le dan mucha importancia. Julia afirma rotunda: "En España necesitamos que se apueste de verdad por la ciencia. Tenemos grupos de investigación y científicos excelentes. Humanamente, tenemos todo lo que hace falta para desarrollarnos mucho más científica y tecnológicamente. Evidentemente hace falta inversión, y sueldos y condiciones dignas para trabajar. Porque de verdad, que las condiciones de trabajo a veces son miserables. Los científicos somos personas muy comprometidas con nuestro trabajo y seguimos adelante muchas veces pese a todo, pero necesitamos un poquito de comprensión y dignidad".

Sara Lozano lleva 20 años trabajando en el departamento de Investigación en Respiración Mecánica del Hospital Clínico Universitario de Friburgo en Alemania. Ahora acaba de diseñar un respirador porque se acciona con un brazo articulado que ha construido la empresa Adelsys de Ajofrín (Toledo). Está tratando de que sea homologado en España, pero "no me cogen ni el teléfono", se queja amargamente en antena. Lleva semanas intentando que alguien de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios le dé el visto bueno a su invención. "Debo llevar demasiado tiempo en Alemania", concluye, "aquí los trámites son distintos".

María Viñas dirige el Grupo de Óptica Visual y Biofotónica del Csic. Tenía la intención de marcharse, gracias a una beca, a Harvard en septiembre. Ahora cree que hasta diciembre no pueda hacerlo, porque Estados Unidos no está concediendo visados. Cuando se le pregunta sobre qué lección tendrían que traer estos momentos, responde: "Me gustaría que esto sirviera para que el papel de la Ciencia en los Presupuestos Generales del Estado fuera más central, que se valorara más la tarea de los científicos, que el Gobierno nos permita tener una carrera estable, que nos den fondos para investigar, para hacer Ciencia Básica. En resumen, que nuestra sociedad sea más científica, igualitaria y solidaria. Es el único modo de estar preparados para la próxima pandemia, que ya sabemos que está en camino. Hay que apostar por la Ciencia, porque es la que puede evitar que repitamos los mismos errores".

Durante el tramo informativo también conocimos la historia de Alba y José Manuel. Ambos son investigadores en Reino Unido. Alba se mudó a Londres para realizar un máster, tras haber estudiado Biotecnología en Salamanca. Ahora acaba de terminar su doctorado en biología molecular y biomedicina en la Universidad de Oxford. Ella no cree que pueda volver a España en los próximos años, aunque reconoce que le gustaría. Sabe que regresar supondría enfrentarse muchos obstáculos para continuar con su carrera. De acuerdo con ella, el problema con la investigación en España no se encuentra solamente en la falta de financiación, sino también en largos procesos burocráticos que dificultan que los proyectos se pongan en marcha.

José Manuel también se licenció en Biotecnología en la Universidad de Salamanca. Desde hace cuatro años y medio se dedica al estudio de los vasos sanguíneos en los tumores en el Barts Cancer Institute, un centro perteneciente a la Universidad Queen Mary de Londres. José Manuel destaca el desequilibro entre los científicos formados en España y las plazas disponibles para dedicarse a la investigación. Achaca esta diferencia a la falta financiación del sector respecto a la media de países de la Unión Europea.