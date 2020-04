Reyero: "No entiendo que lleven sanitarios a otras comunidades y no a nuestras residencias"

El consejero de Políticas Sociales cree que Sanidad está mandando personal sanitario donde no debe. Alberto Reyero, encargado de las residencias para ancianos de la comunidad, afirma que falta personal para atender a la tercera edad. Reyero lo ha defendido en una entrevista en La Ventana de Madrid: "No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se emplee en las residencias. Como no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice en la atención a nuestros mayores".

Reyero ha apuntado que el mando único de la Consejería de Sanidad para evitar más muertes en residencias "está funcionando en algunas cosas". El consejero cree el sistema está funcionando excepcionalmente en las tareas de reconocimiento en las residencias pero que falta personal para atender a los ancianos.

El consejero de Políticas Sociales explica que ese personal hace falta porque las residencias "no están medicalizadas y muchos ancianos no pueden ir al hospital". Reyero dice haber pedido soporte sanitario: "No sé si es necesario medicalizar las residencias, pero necesitamos más atención. He llamado al ejército y a cualquiera que pueda ayudar".

Otro problema que enfrentan las residencias, según Reyero, es que es complicado contratar a nuevo personal que supla al que ha tenido que irse a casa para permanecer aislado. El consejero explica que han ofrecido currículos a ayuntamientos y ya han contratado a 22 personas a través de una empresa externa que paga la comunidad. Reyero afirma que lo que más necesitan son auxiliares de geriatría y no solo "médicos y enfermeros",

Reyero ha añadido que le parecería bien si el Parlamento Autonómico investigara cómo se ha actuado en las residencias de mayores. El PP de Asturias, donde han fallecido 156 personas, 6.400 menos que en Madrid, lo ha solicitado y Reyero defiende que no le importaría que en Madrid se hiciera lo mismo. El consejero afirma que en la comunidad se han tomado medidas aunque reconoce: "no sé si se han sido suficientes o si se han tomado en el momento adecuado. No es fácil saberlo".

616 muertos en sus domicilios

Antes de esta entrevista, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ha dado otro dato escalofriante del estado de las residencias en Madrid. Un total de 2.820 ancianos con síntomas de COVID-19 han fallecido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, pero además hay 616 personas sospechosas de haber contraído el virus han muerto en domicilios y 4 en la vía pública.

El consejero ha dado estos datos durante una comparecencia por videoconferencia en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, en la que ha reconocido que seguramente el número de fallecidos en residencias sea "mayor" debido al "decalaje" entre la notificación de estas muertes y su registro por parte de Salud Pública. Todas estas muertes registradas desde el inicio de la pandemia no están incluidas en la estadística publicada por el ministerio de Sanidad (6.568 en Madrid a fecha de hoy), puesto que, como ha explicado el consejero, esta sólo contempla "los fallecidos en hospitales con PCR positivo o sospecha de COVID-19".

En el caso de los fallecimientos en las residencias de mayores, ha agregado Ruiz Escudero, desde la semana pasada se envía el recuento al Ministerio de Sanidad "todos los martes y todos los viernes". Y ha añadido que "con todos esos datos" se irá clarificando "la cifra real de fallecidos" en esta pandemia.