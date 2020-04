El Ayuntamiento de Albacete pide flexibilidad en el gasto

El Ayuntamiento de Albacete va a solicitar este miércoles formalmente al Gobierno de España que el superávit de 2019, que asciende a 5,7 millones de euros, se pueda emplear en gasto corriente para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, así como aliviar la carga fiscal.

Según ha anunciado el alcalde, Vicente Casañ, en una rueda de prensa virtual, la Junta de portavoces ha valorado pedir esta flexibilidad. Además, modificarán sustancialmente todas las partidas de los presupuestos para 2020. La semana que viene la Junta de portavoces tendrá el boceto del nuevo borrador de estas cuentas.

Casañ ha asegurado que "se avecinan tiempos duros y habrá que tomar medidas difíciles" buscando el consenso social, político y empresarial. Así como buscan solo "el gasto razonable, en lo imprescindible, y aligerar la carga burocrática".

La Agencia de colocación y autoempleo va a actuar como oficina de atención a los afectados por la pandemia, entre ellos, empresarios y autónomos.

A su vez, ha pedido a la autoridad sanitaria y a quien corresponda, "bienes, equipos, personal y medios", sin más retrasos ni descoordinación, según ha hecho hincapié. Se ha referido a la estadística oficial y asegura que no refleja "la verdadera dimensión de la pandemia", por lo que pide que se aclare esta cuestión con agilidad, trasparencia y rigor. Ha recordado que el ayuntamiento, como administración local, está haciendo lo que está en su mano. Por lo que el 20 de marzo registraron una solicitud formal dirigida al Gobierno de España y la Junta regional para que se enviara la UME con bienes, equipos, personal y medios. Casañ denuncia que no fue atendida la petición, lo que considera un error, por las cifras de fallecidos y contagios que vinieron después, así como el nivel de colapso, que vio con sus propios ojos en el Hospital General de la capital.

RESPUESTA DE LA JCCM

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha afirmado que "no entendemos por qué el alcalde de Albacete se instala en una polémica política en estos momentos, cuando los ciudadanos están deseando vernos unidos, con apoyo entre Administraciones, con apoyo a los sanitarios porque que en definitiva la lucha es entre todos". Ruiz Santos ha añadido que "ya habrá tiempo para que el alcalde de Albacete cree polémica porque ahora sobran", ha aseverado. El delegado de la Junta ha apuntado que los ciudadanos quieren noticias "positivas" y ha puesto como ejemplo que en el Hospital General de Albacete haya hoy 48 altas frente a 38 ingresos. Ruiz Santos, ha aclarado que "una polémica sobre si era necesario un Hospital de campaña, todas las manos son pocas y la decisión es de la autoridad sanitaria y también del Ministerio de Defensa, y en ese sentido, nos pueden traer camiones de camas, pero no camiones de médicos militares". Sobre este asunto, ha explicado, que en Madrid, donde se instaló un Hospital de campaña es atendido por profesionales de la Comunidad de Madrid. Finalmente, Ruiz Santos ha pedido "seguir unidos y que el alcalde entienda que es el camino porque nos debemos a los ciudadanos, dando ejemplo, y sin polémicas políticas que no deseamos, y a las que no vamos a contribuir".