La comunidad educativa espera con "incertidumbre" a que se concreten las medidas para cerrar el curso 19/20

La forma de hacer frente a la crisis del coronavirus desde la Educación presenta, todavía, bastantes incógnitas. Por el momento, la certeza es que todos los alumnos pasarán al curso siguiente de forma generalizada, salvo excepciones que considerará el profesor basándose en el desempeño del alumno a lo largo del resto del curso. La evaluación del tercer trimestre servirá para hacer diagnóstico y no podrá suspenderse. No obstante, los contenidos que no supere el alumnado, deberán ser recuperados en el curso que viene.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado en la Conferencia Sectorial de Educación permitir la posibilidad de abrir los colegios en julio para dar de forma voluntaria clases de refuerzo a los alumnos con necesidades educativas. En este sentido, se deja en manos de las autonomías si reducir temario o hacer refuerzo de cara al curso que viene.

El Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, se ha mostrado dispuesto a la educación en periodo estival y asegura que el objetivo es "Andalucía y el ministerio apuestan por premiar el esfuerzo del alumno que haya podido continuar con el trabajo, al mismo tiempo que no perjudicar a aquel que no haya podido seguir adquiriendo nuevos conocimientos".

Por el momento, la selectividad seguirá celebrándose en la fecha extraordinaria escogida a causa de esta crisis sanitaria: en Andalucía se llevará a cabo entre los días 7, 8 y 9 de julio en su convocatoria ordinaria. Eso sí: con una opción más a elegir en cada uno de los exámenes.

Se espera que la Consejería de Educación y Deporte remita instrucciones a los centros educativos el próximo lunes. Por el momento, sindicatos educativos como USTEA valoran en positivo las medidas adoptadas y desmienten la posible concepción de estas medidas como un "aprobado general".

Miguel Ángel Gonzalez, secretario general de USTEA en Córdoba, explica que "va a haber una promoción de curso como norma general, pero eso no implica que se superen las materias de forma automática". Así, define el último trimestre de este curso como un "puente hacia el 20/21".

Gonzalez ha enfatizado el gran esfuerzo que se está haciendo por llevar la educación en los barrios más desfavorecidos, "donde no siempre hay ordenador o tablet", por lo que en ocasiones el docente recurre a llamadas telefónicas personales al alumno o a las familias para hacer un seguimiento del aprendizaje.

Francisco Mora, presidente de la FAPA Ágora, que representa a padres y madres de la educación pública, ha planteado en Hoy por Hoy Córdoba las dudas sobre cómo se retomarán los contenidos el curso que viene y cómo afectan estas medidas a los alumnos en función del curso en que estén.

La FAPA Ágora coincide en que el refuerzo en verano puede ser un paliativo para el refuerzo del alumnado "sin que haya necesidad de respetar un horario lectivo al uso". No obstante, Mora reconoce en el efecto "desmotivador" para docentes y estudiantes de esta situación.

Desde la CONCAPA, que representa a las familias cuyos hijos están escolarizados en centros privados y concertados, su portavoz María Luisa Lucena pone de relieve "la voluntad de la Consejería de Educación para mantener el diálogo con la comunidad educativa y las familias".

Además, esta asociación pone de relieve "el gran esfuerzo que están haciendo los estudiantes en estos momentos excepcionales" y reafirma su "confianza en los profesionales para decidir qué alumnos pasan y cuáles no, teniendo en cuenta que dos tercios del curso se habían impartido antes de la suspensión de clases presenciales".

No obstante, los miembros de CONCAPA hubieran "preferido que la selectividad fuese en septiembre y la universidad arrancase en octubre". Sí se muestran especialmente preocupados por las prácticas, sobre todo en los alumnos de Formación Profesional. María Luisa Lucena asegura que la solución que se propone es una "simulación virtual" del trabajo o la recuperación en meses próximos cuando esto no sea posible.

Por otro lado, el Frente de Estudiantes directamente rechaza la realización de la selectividad y, su portavoz en Córdoba, Nicolás Ratón, lamenta que "el alumnado está informado pero no se está contando con él en la toma de decisiones". Así, el colectivo estudiantil pone de relieve "el impacto especial que esta crisis está ocasionando a muchas familias", sobre todo de aquellas con menor acceso a la tecnología y de "mayor vulnerabilidad económica".

NECESIDAD DE MATERIAL PARA PRIMARIA

Una treintena de centros educativos de Córdoba han solicitado hasta ahora a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en dicha provincia autorización para abrir de forma excepcional, con el objetivo de recopilar y hacer llegar a las familias de alumnos, fundamentalmente de Educación Primaria, el material escolar necesario para el recién iniciado tercer trimestre.

Según ha informado la delegación provincial de Educación en Córdoba, "se están arbitrando medidas por parte de la administración autonómica para apoyar y facilitar que estos materiales didácticos necesarios para la continuidad de los procesos lleguen desde estos centros educativos al alumnado y a sus familias".