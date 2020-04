"Espero que esto nos ayude a ser más empáticos con los presos"

"Mal, lo llevo mal", explica con una sincesidad total Virginia Barber. Son las once de la noche en Canarias y las seis de la tarde en Nueva York. "Estoy algo disociada, muy centrada en el trabajo, cuando llego a casa intento no usar ninguna neurona", explica con la voz cansada pero atenta. La lanzaroteña Virginia Barber es la psicóloga forense responsable de la salud mental de los presos de todas las cárceles de Nueva York, la ciudad más azotada por la pandemia del COVID-19. "Este es un país de más de trescientos millones de habitantes, la mitad de los muetos por la pandemia están aquí, es horrible", explica Barber. "Las prisiones son el caldo de cultivo perfecto para el contagio de este tipo de enfermedades, es muy difícil, si no imposible, mantener el distanciamiento social", añade. "Hay dormitorios donde las camas no están separadas dos metros, los internos están usando los mismos teléfonos, los mismos baños, las mismas mesas donde comen. Es imposible", lamenta. Escucha la entrevista completa en Hoy por Hoy Lanzarote aquí.

Virginia Barber se muestra especialmente preocupada porque los internos no están recibiendo visitas ni manteniendo contacto con sus familias. "Este es uno de los elementos de protección para factores de riesgo como el suicidio, que es tres veces más alto en la cárcel que en la sociedad en general", explica Barber. "Los presos no quieren usar el teléfono porque tienen miedo a contagiarse, la mayoría de los juzgados están cerrados y por lo tanto los presos preventivos, que son la mayoría, no ven resueltos sus casos", añade. "Hay muchísima ansiedad, muchísimo aislamiento y mucho miedo", explica. El aislamento generalizado se multiplica por cien en las personas privadas de libertad, "los internos que tienen enfermedades mentales están más descompensados, los que no tienen enfermedades mentales, tienen reacciones de ansiedad y de pánico que son muy comprensibles".

Virginia Barber atiende a algunos de los presos más peligrosos del mundo. Además, trata innumerables casos de injusticias, de seres humanos que han vivido en los márgenes de la sociedad o personas que simplemente han sido víctimas de la injusticia y el oprobio. No en vano, Virginia es la directora de salud mental de Rikers Island, una de las prisiones más antiguas, siniestras y famosas de Estados Unidos. "A algunos módulos no les llega la luz natural", explicó la lanzaroteña Virgibia Barber en una entrevista en A Vivir con Javier del Pino. "Mi familia está en España, mis padres viven en Lanzate, pero hemos tenido tan mala suerte que mi madre estaba en Madrid cuando sucedió todo. Allí lleva un mes, en casa de mi hermano. Mi padre está en Lanzarote y en ese sentido estoy más tranquila, porque sé que allí está más controlado todo", explica.

"Espero que esto nos enseñe que darle la importancia que tiene a la salud mental y a ser más empáticos con los presos"

En el capítulo de las lecciones que nos está dando esta pandemia, Virginia Barber explica que, "cuando pase todo esto, espero que la gente entienda que las reacciones de ansiedad, angusta y depresión son normales, no son patológicas". Además, "esta pandemia nos ha enseñado la importancia del contacto y la interacción social, separarnos de nuestros amigos y familiares es durísimo, espero que esto ayude a la sociedad en general a tener un poco más de empatía y comprensión hacia las personas que están sufiendo situaciones de aislamiento muchísimo más extremas que la que está viviendo la población general ahora mismo", concluye.