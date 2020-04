Solicitud de ascenso automático de los líderes de Tercera

La mayoría de los líderes de Tercera División han trasladado este lunes su respuesta a la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) después del playoff express que propuso el órgano dirigidio por Luis Rubiales para terminar la competición.

Desde la Federación se planteaba la clara intención de que no hubiese descensos, pero sí ascensos. Para determinar los equipos que subirían a Segunda B buscaron un plan que consistía en la disputa de una promoción de ascenso por territoriales en campo neutral, basada en semifinal y final, entre los primeros cuatro clasificados.

La contestación de los conjuntos de Tercera no se ha hecho esperar. Los líderes de cada grupo se han unido porque consideran injusto que no tengan ninguna ventaja en dicho playoff estando en lo más alto de la tabla. Por ello, solicitan el ascenso automático y que, en el caso de haber fechas disponibles, sean los cuatro perseguidores quienes disputen esta hipotética promoción. Si no se pudiese celebrar, para beneficio del resto de equipos, los líderes pedirían igualmente su plaza en Segunda B.

Lo que proponen estos clubes, además de solicitar el ascenso, es que si se lleva a cabo el playoff sea con la participación del 2º, 3º, 4º y 5º de cada grupo, y siempre en el campo del mejor clasificado y no en uno neutral como pretendía la Federación.

Cabe destacar que no todos los líderes han firmado dicho documento. En total han sido 16 conjuntos de los 18 grupos que componen la categoría los que han apoyado la iniciativa. Ha habido dos, como el filial del Betis y el Mutilvera, que no han querido formar parte de esta petición.

Si finalmente se realiza este formato completo, tal y como se aprecia en el documento publicado por Radio Asturias, la próxima temporada aumentarían los grupos en Segunda B, pero disminuirían en Tercera. Visto el planteamiento, la categoría de bronce pasaría de tener 4 grupos a 6 (2 de ellos formados por 20 equipos y los otros 4 por 19), mientras que la Tercera sufriría una gran restructuración dejando atrás los 18 grupos que la componen actualmente para que sean tan solo 6 (2 de 20 equipos y 4 de 19).

Esta solicitud coge más fuerza porque, desde que se optó por este formato, existe una "obligación adquirida" por parte de la Federación según la cual tienen que subir el 50% de los primeros clasificados. Ahora será el organismo dirigido por Luis Rubiales quien tenga que dar el visto bueno a esta propuesta para después esperar el aprobado del CSD (Consejo Superior de Deportes), que será finalmente el encargado de tomar la última palabra.