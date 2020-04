¿Has hecho la Declaración de la Renta?

La Campaña de la Renta ya está en marcha, en Hoy por Hoy Región de Murcia, respondemos a las dudas que surgen para presentar la declaración durante el estado de alarma y nos anticipamos a cuestiones específicas que nos influirán en la presentación de la declaración de la renta el próximo año.

Lo hacemos de la mano de Jose María Mollinedo, Secretario General de GESTHA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda de nuestro país.

Mollinedo explica que, en este momento, todas las oficinas están cerradas y todos los técnicos están teletrabajando para atender a los contribuyentes de la Agencia Tributaria.

El confinamiento está animando a los murcianos a presentar la declaración de la renta 2019 con mayor "intensidad", según Mollinedo. Ya se han presentado 131.000 declaraciones, lo que supone un aumento de algo más del 27% en relación al mismo periodo del año anterior, unas cifras que el Secretario General de Gestha atribuye a la necesidad de los contribuyentes, "especialmente de los afectados por un ERE" de contar cuanto antes con el dinero de las devoluciones.

Para presentar la declaración es necesario descargar el borrador de nuestra declaración de la web de la Agencia Tributaria y una vez hecho, verificarla o corregirla. Mollinedo advierte que "hay una cierta impulsividad a la hora de confirmar una declaración que sale a devolver" y muchos contribuyentes ignoran que tendrían derecho a una devolución mayor resultante de alguna de las 225 bonificaciones fiscales que se contemplan, por eso aconseja descargar la Guía de la Declaración "ir al índice y si ven alguna partida alegórica a su situación personal, verifiquen si cumplen los requisitos y si es así que anoten la modificación y así mejorarán su cantidad a devolver".

La próxima semana habrá una reunión en la Agencia Tributaria para decidir cómo se organiza el servicio de presentación de la renta de manera presencial, en función de como evolucione la pandemia. El 7 de mayo se abría el plazo para la presentación presencial, citas a las que acuden personas ancianas o que no se manejan bien con la tecnología. "Sólo podremos atender a los ciudadanos si podemos garantizar que no se van a contagiar en nuestras oficinas, una situación que hará que, probablemente, se prolongue la campaña de la renta más allá del 30 de junio, aunque ésto aún no está decidido".

En la Región de Murcia, de momento, ya se han realizado los pagos del 64% de las declaraciones que tenían derecho a devolución por un importe de 38 millones de euros.

¿Cómo afectará la pandemia a la declaración de la Renta en 2021?

La tributación será la misma pero, mucha atención aquellos trabajadores que se encuentren inmersos en un ERTE porque tendrán dos pagadores a los largo de 2020: su empresa y el SEPE. La parte que pague el SEPE, generalmente no sufre ningún tipo de retención tributaria, esos impuestos que no se han pagado cada mes, serán requeridos por Hacienda cuando hagan la declaración.

Las preguntas de los oyentes: Mi padre falleció en enero ¿tengo que presentar su declaración el próximo año?.

La respuesta es sí, tendrá que presentar este año la declaración de la renta y en 2021 la declaración de los meses correspondientes hasta su fallecimiento.