Tablas de ejercicios para enfermos por coronavirus del HU de Móstoles

El Hospital Universitario de Móstoles ha puesto en marcha un programa específico de ejercicios para tratar a los enfermos de coronavirus ingresados en las plantas de hospitalización y áreas habilitaciones para la asistencia de pacientes críticos. Para ello trabajan de forma individualizada con cada paciente lo médicos rehabilitadores y fisioterapeutas del Hospital mostoleño.

A continuación pueden ver las tablas de ejercicios:

OBJETIVOS

- Mejorar su estado de ánimo

- Mejorar la fuerza muscular, elasticidad y flexibilidad

- Mejorar su capacidad funcional

- Ejercicios respiratorios: ayudar a eliminar secreciones de sus vías respiratorias y entrenar los músculos utilizados en la respiración

CARACTERÍSTICAS

- Duración: 10-20 minutos

- Realizar 2 veces al día (mañana y tarde) si es posible

- Hacer 10 repeticiones de cada ejercicio, descansando entre cada ejercicio 5 segundos o más si lo necesita.

- Evitar cambios bruscos de posición, deben ser lentos y progresivos para evitar mareos.

PRECAUCIONES

- El ejercicio no debe producirle dolor

- No realizar ejercicios si no se encuentra bien o si no ha descansado

- No realizar ejercicios si presenta fiebre, fatiga, sensación de ahogo, vómitos, diarrea o náuseas

- Esperar al menos 1 hora tras las comidas.

- PARE EL EJERCICIO SI PRESENTA: aumenta la fatiga, dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, sudoración, incapacidad de mantener el equilibrio

** NOTA: Al recibir el alta del hospital, debe realizar los ejercicios en su domicilio, aumentando las repeticiones en la medida de lo posible.

EJERCICIOS RESPIRATORIOS

Diafragmáticos

Apoye la palma de la mano suavemente sobre al abdomen o la tripa.

Relaje la parte superior del tórax y del cuello, y respire tranquilamente.

Mientras coge aire por la nariz, debe elevar el abdomen (hinchar la tripa) y mientras suelta el aire por la boca frunciendo los labios, el abdomen se debe deprimir (deshinchar la tripa).

La respiración debe ser lo más profunda y lenta posible.

Se realizarán un total de 10 respiraciones.

Haga el ejercicio sentado, tumbado boca arriba y tumbado hacia ambos lados.

De expansión torácica

Coja el aire por la nariz de manera lenta y profunda, con las manos en ambas partes laterales del tórax, llenando los pulmones de aire tanto como sea posible, y después aguante el aire 1-2 segundos si lo tolera. Realice este ejercicio tumbado y sentado.

Si no lo tolera, haga el mismo ejercicio sin aguantar el aire al final.

Se realizarán un total de 10 respiraciones.

EJERCICIOS SENTADO EN SILLA