La presidenta de los Comerciantes de Alicante denuncia una llamada amenazante por criticar a la vicealcaldesa

La presidenta del Colectivo de Comerciantes Asociados por Alicante, Vanessa Cárdenas ha recibido este sábado una llamada en número oculto en la que ha recibido amenazas por criticar en prensa a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Alicante y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, tras el vídeo publicado en el que decía que "se aburría mucho".

El Colectivo de Comerciantes por Alicante ha denunciado los hechos a través de su perfil en Facebook. Han mostrado su más profunda indignación y repulsa ante esta llamada amenazante con número oculto a su presidenta, Vanessa Cárdenas. Aseguran que el tono de la llamada ha sido muy amenazante y con frases como: "ten cuidado con lo que dices de Mari Carmen Sánchez".

El Colectivo de Comerciantes entiende que "esta forma de actuar no corresponde con la política alicantina y que debe de tratarse de un hecho aislado y sin relación alguna ni con la persona mencionada, ni tan siquiera con el partido político al que representa, sino que es obra de una persona aislada y no consciente de sus actos".

Asimismo, relatan que Vanessa Cárdenas ha procedido automáticamente a poner en manos de las autoridades competentes la llamada y a iniciar los trámites para presentar la denuncia de forma oficial ante la Comisaría de Policía, ya no por el respeto o consecuencias de la llamada y sí por cualquier acto derivado se la amenaza de una persona desequilibrada.

El PSOE pide a Toni Cantó que intervenga

El Partido Socialista de Alicante exige a Toni Cantó, líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, que ponga orden en Alicante ante las críticas del sector hostelero y el comercio y estas supuestas amenazas sufridas por la presidenta del Colectivo de Comerciantes por Alicante. Además, solicitan al alcalde que retire las competencias de Sánchez de inmediato.

El portavoz socialista, Paco Sanguino, afirma que "nos encontramos en este momento con la repulsa generalizada de la Asociación de Hoteleros de Alicante, de la hostelería y del comercio por la ociosidad de la concejal Sánchez".

"No entendemos que después de esta repulsa, después de que todos los sectores turísticos de Alicante le den la espalda e "insten a ponerse a trabajar a la concejal" según las propias palabras del sector, no hayamos visto ni una sola reacción del alcalde ni del síndic Cantó al respecto. No entendemos tampoco cómo la propia Sánchez no ha salido a ofrecer un solo compromiso más allá de una petición de perdón obligada por su propio Síndic y la afirmación de que no piensa dimitir".

Sanguino declara que "la sociedad alicantina ha sido testigo estos días de una muestra de la actitud que ha tenido la vicealcaldesa no solo en la crisis, sino durante su mandato, ya que ni siquiera dirige los consejos del Patronato de Turismo y deja en manos de una funcionaria su conducción. Hace unos días, ante lo que se nos viene encima, presentó su única acción, una campaña de imagen que, como ella misma confiesa a los medios, no es otra cosa que unas imágenes inspiracionales con la voluntad de transmitir estampas amables de Alicante".

"En el último mes, nada ha dicho de las consecuencias turísticas de la pandemia salvo lugares comunes, ningún análisis ni propuesta, como si no tuviera todo un Patronato de Turismo detrás para trabajar desde el primer momento por la ciudad" comenta el portavoz socialista.