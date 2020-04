La gran incertidumbre de los clubes deportivos de la Región de Murcia en la pandemia de COVID-19

El deporte lleva un mes paralizado y, con ello, también parece que se ha paralizado una parte de nosotros que demanda espectáculo y entretenimiento con su consumo. La Región de Murcia no llegó a ver a jornada 29 en Segunda División B, un fin de semana donde el 14 y 15 de marzo estaba previsto que jugasen FC Cartagena, Real Murcia, Yeclano Deportivo y UCAM. Ya se han cumplido más de 30 días de dudas, de no saber cómo ni cuando acabará la campaña 2019/2020 a causa de la pandemia de coronavirus.

Lo primero es la salud, en eso coincide el mundo del deporte, que ha entrado en la división de opiniones de cómo resolver la campaña. El primer atisbo de luz lo puso la Real Federación de Fútbol hace unos días, una propuesta polémica y que ha enfrentado a diferentes equipos dependiento de la posición que ocupan en la tabla. Un modelo exprés, los cuatro primeros de cada grupo disputarían una fase de ascenso en una sede fijada por la Federación. Clubes como el Efesé o el Yeclano están en la terna de afortunados y ambos son favorables a la medida. Sin embargo, equipos como el Real Murcia (octavo en la tabla) y el UCAM (décimo), han mostrado su disconformidad con la propuesta. Apuestan por un playoff masivo de ascenso de los 10 primeros y otro de permanencia de los 10 últimos. Esto en caso de que la competición se reanude, pero son firmes si les preguntan por lo que ha dicho la Federación: "lo más lógico es que se anule", eso es lo que rezan los comunicados grana y universitario.

La duda no solo está en cuándo y de qué manera acabará la campaña, sino que encima de la mesa hay más cuestiones: los contratos y salarios. Algunos jugadores tienen un papel firmado que les 'ata' a su club hasta el 30 de junio, por lo que si la temporada se alarga y se acaba jugando en julio o agosto, ¿qué sucederá?. Luego, por otro lado están los ERTES que han presentado Real Murcia y Cartagena, bajadas de sueldo de un 20% de futbolistas y técnicos del UCAM y el acuerdo del Yeclano por el que los integrantes de la plantilla se han bajado el sueldo. Todo para garantizar la viabilidad económica, contratos de patrocinio a medio gas por la incertidumbre de si acabará o no la liga y clubes que no ingresan el total de ese acuerdo pactado al inicio de la misma. Sea como fuere, los jugadores siguen entrenando en sus respectivos domicilios con un plan específico.

Pedro Romero, presidente del Yeclano Deportivo, en declaraciones a la Cadena SER, ha dicho que "nosotros acataremos todo lo que decida la Federación, haremos caso a lo que digan. No hay otra. Nos aclimataremos a lo que decidan, pero quiero destacar que los jugadores han sido muy comprensivos con toda esta situación a nivel económico. Si somos cuartos es porque lo merecemos, pero no puedo entrar a valorar si es justo o no para otros equipos que no están ahí". Estas declaraciones se producen antes de la reunión de los grupos de trabajo de la RFEF, donde la Región de Murcia ha estado representada por José Miguel Monje, mandatario de la FFRM, a pesar de que Carrillo ha estado en dicha asamblea como miembro de la Española.

Las propuestas de los clubes, expuestas a los grupos de trabajo de Luis Rubiales, servirán parar marcar una nueva hoja de ruta la próxima semana, donde la Junta Directiva de la RFEF podría decidir en comisión delegada qué se hace finalmente.

¿Qué va a pasar con la ACB?

En el mundo del baloncesto la situación no es menos grave, desde luego. El UCAM Murcia CB ha planteado dos escenarios dentro de las opciones de cancelar la ACB definitivamente o reanudar la competición. En la segunda, los contratos se mantendrían tal y como se habían hablado en su acuerdo original con jugadores y técnicos, pero si se suspende la competición de manera permanente, los afectados reducirían su sueldo un 18%. La clave podría estar en el lunes, una asamblea de la ACB donde se podría tomar una decisión definitiva para reactivar la competición o, en su defecto, cancelarla.

El fútbol sala, cerca del modelo de playoff exprés

Virando hacia otro deporte en cancha, ElPozo Murcia no presentó ERTE y los jugadores ahora mismo continúan trabajando y entrenando en sus domicilios. El director general Fran Serrejón, ha detallado a La SER qué postura sería la más razonable, ya que "en la reunión de la comisión delegada que se produjo el viernes se ha propuesto un playoff exprés de ocho equipos, pero nada nuevo. En función de lo que se decidá iremos viendo. Nuestra postura es que acabe la competición, aunque quizás reducir el playoff podría ser una posibilidad".

La conclusión es que la próxima semana podría decirise el futuro de las competiciones. Los clubes ya han tomado sus posturas en sus respectivas disciplinas y ahora son las entidades federativas las que tienen la última palabra. De todas las propuestas, la criba de opciones en cada reunión hace cada vez más difícil encontrar una solución para contentar a todos.