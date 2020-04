Adelantar el curso escolar 2020-21 y sedes comarcales para la EVAU: los planes de Educación en Aragón

El Departamento de Educación estudia anticipar el inicio del próximo curso y no descarta una vuelta "testimonial" del actual, en la última semana del mes de junio.

El consejero de educación ha insistido hoy, lunes, en que será el equipo de docentes quien valore a cada alumno y, para ello, van a recibir las instrucciones en las que deben basarse.

Su deparmento trabaja ya en un plan de contingencia que incluye refuerzos y cambios en el currículo, incluso un concepto más global de la enseñanza que evitaría distinguir entre cursos y etapas.

Felipe Faci ha insistido: no hay aprobado general. Se va a evaluar lo aprendido hasta ahora y en los casos en los que se pueda avanzar materia, esto no supondrá que ese contenido quede excluído del plan de refuerzo del próximo año.

La situación provocada por la pandemia exige evaluar con el diagnóstico y la situación de cada alumno. ¿Con cuántas se podrá pasar de curso? Felipe Faci respondía en rueda de prensa que "el equipo educativo, con unas instrucciones muy precisas que vamos a enviar desde el departamento de Educación, será quien tome esa decisión, y no me cabe la menor duda de que la decisión que tome el equipo docente va a ser la más adecuada, valorando la situación en la que estamos y del propio alumno".

El refuerzo será clave, pero también hay cambios en el currículo. Y es que el coronavirus lo ha cambiado todo, por ello se trabaja en plan de contingencia que abarca los próximos cursos. "Estamos trabajando en adaptar el currículo para hacer un tratamiento más global y no tanto por curso y por materia, puesto que el plan de refuerzo debe incorporar medidas que conlleven el recuperar aquellas competencias y contenidos que no se pudieron ver o que por la forma en la que se realizó el curso no se han podido desarrollar correctamente".

Pero ¿ya no se volverá a clase? Faci apuesta, al menos, por un retorno breve pero emocional que pudiera darse en la última semana del curso y respecto al inicio de las clases el proximo 2020 - 2021, "vamos a hacer todo lo posible y siempre cuando la autoridad sanitaria lo permita [...] anticipar el inicio del curso escolar, al menos en la etapa de Infantil y Primaria".

Y respecto a la EVAU, la prueba de acceso a la universidad, el consejero Faci no descarta tampoco que, si las condiciones sanitarias lo permiten, pueda haber algún tipo de vuelta presencial para resolver dudas.

Este año el número de sedes para realizar los exámenes se multiplica. Así, Educaión y la Universidad están diseñando el mapa de ubicaciones que tendrá carácter practicamente comarcal y serán los institutos los edificios que albergarán las pruebas. También se amplía en las 3 capitales el número de sedes. Con ello, se quiere evitar riesgos debido a concentraciones y a desplazamientos.

En cuanto a las Escuelas Oficiales de Idiomas, su convocatoria ordinaria, programada en los diferentes idiomas y niveles entre finales de mayo y principios de junio, no se realizará conforme estaba prevista y se sigue trabajando en las instrucciones para estas enseñanzas. Todavía no se ha tomado ninguna decisión.