Los entrenamientos "confinados" de los deportistas madrileños

Hoy hemos dedicado una sección del programa a hablar de deporte, y cuando lo hacemos nos gusta reivindicar el deporte femenino y las disciplinas minoritarias. Por ello, hemos querido conocer las historias de varios deportistas madrileños que se encuentren actualmente confinados en sus casas y con dificultades para entrenar. Hemos hablado por teléfono con la maratoniana Azucena Díaz, la paratriatleta Eva Moral y la medallista olímpica en taekwondo Eva Calvo. Por otro lado, hemos escuchado los relatos de David García Carrera, corredor de marcha, y Jorge Martín, gimnasta de trampolín.

Azucena Díaz es corredora de larga distancia. Tras proclamarse subcampeona de España de Medio Maratón el pasado febrero y ser olímpica en los Juegos de Río de Janeiro, ahora estaba peleando por clasificarse para Tokio 2020. Antes del estado de alarma había estado casi dos meses entrenando mañana y tarde en el Puerto de Navacerrada. Ahora practica con una cinta de correr y una bici de rodillo. “Fuera tenemos unas instalaciones y unas herramientas que yo no tengo en casa. He llegado a hacer más de 200 km al aire libre a la semana, y ahora hago alrededor de 80. Tampoco tengo al fisioterapeuta semanalmente y me da miedo lesionarme”, explica.

Eva Moral es paratriatleta campeona del mundo en 2019, y de Europa y España en 2018. Los de Tokio iban a ser sus primeros Juegos Paralímpicos. Abogada de formación, Eva sufrió una lesión medular hace seis años que la dejó sin movilidad en las piernas. Tras una rehabilitación de seis meses, comenzó su carrera en el deporte profesional. Desde entonces Eva acumula una larga lista de logros deportivos. Antes del estado de alarma entrenaba en torno a las 4 horas diarias. Ahora intenta mantener esa constancia desde casa, pero sin la posibilidad de practicar la natación. “He establecido una rutina de entrenos, descanso y alimentación para tener la cabeza ocupada y poder seguir estando en forma dentro de lo posible. No es lo mismo, porque en casa no tengo piscina. Entiendo que para cualquier deportista de alto nivel este parón va a suponer un retroceso en su estado de forma”, afirma Eva.

Por su parte, Eva Calvo fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y ha sido 4 veces campeona de España. Empezó en este deporte cuando tenía 15 años junto a su hermana Marta, también profesional. Desde que se decretó el estado de alarma entrena a diario, y tres días a la semana lo hace por videoconferencia con el equipo. “Seguimos haciendo taekwondo, pero en el salón. Las patadas al aire son un poco más dañinas que con un golpeador. Por otro lado, mantener el peso en casa es complicado. Creo que he perdido un poquito de masa muscular,” indica la medallista.

En el programa de hoy también hemos conocido las historias de Jorge Martín y Diego García Carrera. Jorge lleva tres años consecutivos siendo campeón de España en gimnasia de trampolín. La suya es una disciplina poco conocida en nuestro país y Jorge podría ser el primer español en competir en este deporte en unos Juegos Olímpicos. En su cuenta de Instagram @jorgemartinjm se puede apreciar en qué consisten las pruebas. Por otro lado, Diego es subcampeón de Europa de 20km marcha. En su caso estar confinado altera mucho los entrenamientos, ya que sus ejercicios implican estar en exteriores. A Diego le consuela saber que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán, aunque sea dentro de un año. Su principal preocupación es llegar en un buen estado de forma.