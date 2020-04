Un periodista gijonés, testigo del "sobrecogedor" silencio de las calles desiertas de Manhattan

Cada día, desde hace 17 años, se cuela en nuestros hogares en la sobremesa y al anochecer para contar, con un tono personalísimo e inconfundible, la realidad de la considerada gran capital del mundo a los espectadores de Antena 3. De fondo en sus crónicas, siempre, el bullicio de las atestadas calles de Nueva York. Hasta ahora, cuando el COVID-19 ha vaciado las calles de Manhattan, en una imagen incónica e impactante. "Durante varios días solo se escuchaban ambulancias en las calles. Es la impresión sensorial de estos días", relata José Ángel Abad, el periodista gijonés que, sin salir de su asombro ante lo que está viviendo, lo traslada a los espectadores españoles. "Resulta sobrecogedor ver Times Square, el puente de Brooklyn o Central Park vacíos", explicaba en los micrófonos de SER Gijón.

Estados Unidos vive un confinamiento menos severo que el imperante en España. Aunque en Nueva York, principal foco de la epidemia en el país, los ciudadanos sí han decidido aislarse voluntariamente. "La gente puede salir, pero no lo hace. Apenas un 20% van a las empresas", relata Abad, que estima que cerca de un millón de personas han abandonado la ciudad durante este proceso.

Con el paso del tiempo, la excepción ha dejado de ser noticia. "Los primeros días me apuraba para captar las imágenes de las calles vacías, aunque me fui dando cuenta de que no hacía falta correr, porque no iba a pasar nadie", comenta el corresponsal asturiano, al que también le toca relatar la batalla política en el país, en pleno proceso preelectoral. El conflicto entre el presidente Donald Trump y los gobernadores demócratas (incluso algunos republicanos) genera cada día un nuevo capítulo, con manifestaciones incluidas en las calles y alentadas desde la misma Casa Blanca. "Trump no solo invita a levantar medidas, sino que les agita las calles fomentando manifestaciones, en lo que parece casi una invitación a la desobediencia", explica el periodista de Antena 3. La enorme extensión del país también genera situaciones muy diferentes en unos estados y otros. "Lo que funciona en Oregón no tiene por qué funcionar en Nueva York", donde se acumula el 40% de los más de 40.000 muertos en territorio estadounidense. Otra muestra: mientras en Nueva York casi nadie pisa las calles, en Florida se han reabierto las playas, no para tomar el sol, pero sí para tomar un baño, hacer deporte o practicar surf.

Desde la distancia, viendo amanecer las calles de Broadway completamente vacías a través de su ventana mientras atendía a Hoy por Hoy Gijón, José Ángel Abad admitía sentirse "maravillado" por las muestras de colaboración y solidaridad que le llegan desde España. Y aunque es consciente de que llevará tiempo poder regresar a su tierra natal, no pierde la esperanza de "no solo tengamos cerca la luz al final del túnel, sino también la sidra y la fabada este verano".