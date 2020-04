El coronavirus retorna la delinqüència marginal dels anys 80

Tapes de clavegueram contra aparadors, robatoris amb xeringues a farmàcies o atracaments amb tornavisos a estancs i benzineres. Són els “elements de delinqüència depredadora” que més estan trobant els Mossos d’Esquadra en època de confinament i que més preocupen segons l’intendent i cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, Antoni Rodríguez. “Han reaparegut delictes que no es veiem des de l’època dels 80, quan l'heroïna era la droga que més castigava i que més translació tenia a la delinqüència”, sentencia. Es tracta de robatoris molt precaris amb un element contundent, “promoguts per persones amb dependència a la heroïna”, una droga que ha vist disparar el seu preu.

El confinament impedeix que bona part de l’heroïna habitual arribi a Catalunya i la manca d’abastament ha fet que els preus pugin entre un 10% i un 20%. Un gram passa de costar 60 euros a 72 euros, al mercat negre. “El tràfic d’heroïna és molt fragmentat. Arriba en petites quantitats en motxilles, mules o amagada en vehicles”, explica Rodríguez. “Si s’ha impedit la deambulació internacional, tots aquests sistemes s’han parat”, afegeix.

Els laboratoris i guarderies -com s’anomenen als magatzems de droga- han vist com les seves existències baixaven i segons el cap de la DIC, això comporta un doble risc: l’augment del preu empeny els heroïnòmans de baix nivell a delinquir i alhora fa que els narcotraficants de Catalunya experimentin amb el tall de la droga. Per engreixar engreixar el producte i “evitar que la disminució de la droga faci baixar el principi psicoactiu”, l’intendent Antoni Rodríguez creu que “els laboratoris estan fent proves amb benzodiazepines [un medicament psicotròpic] que estimuli el principi actiu de l’opioide”.

L’estat d’alarma també facilita la feina dels investigadors, que consideren que s’ha detingut a bona part d’aquests atracadors. Aquest mateix dilluns, la policia catalana ha detingut a dos lladres per atracar a una farmàcia de Barcelona amenaçant els treballadors amb una xeringa. Fa 10 dies, els Mossos van detenir dos homes per robar en dues farmàcies més i a Girona, busquen a l’autor d’un atracament en força en un estanc obert.

Víctimes vulnerables: dones i comerços essencials

Segons el cap de la DIC, aquests delinqüents busquen les víctimes més vulnerables, que en moltes ocasions eren dones. També han rebut denuncies d’estrebades o intents de robatoris a dones grans o joves que van soles. “Ara no hi ha turistes a Barcelona, així que algun d’aquests lladres busca a la dona”, apunta Rodríguez. “Saps que obtindrà poc botí, el necessari per pagar-se la dosi, així que intentarà atacar aquell col·lectiu que presenti menys resistència”, afegeix l’intendent.

Els Mossos descarten els saquejos i el col·lapse social

A diferència del que valorava la Guàrdia Civil en un informe al que va accedir la SER, els Mossos creuen que no veurem saquejos ni s’arribarà al col·lapse social. “Els desordres que provoquen els saquejos no venen per una crisi econòmica, sinó per una crisi social”, detalla Rodríguez. “En el moment que la crisi sanitària duri molt més, si les mesures són igual de restrictives, en els barris on enlloc de les lleis imperen altres normes, com la de la droga, pot haver-hi falta de legitimitat i poden sorgir incidents”, sentència l’intendent. Considera però, que el màxim que es viurà seran episodis d’insolidaritat o incivisme que poden arribar a provocar robatoris, però no saquejos que “sempre van provocats per una alteració ideològica”. L’intendent coincideix però, que si hi ha un espai “susceptible de patir un col·lapse social” són els “barris marginats de la geografia catalana on la norma imperant no és la norma formal”.