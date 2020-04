Luis Ruiz: "Si un jugador se contagia, habría que anular la competición"

Luis Ruiz, lateral izquierdo del RC Deportivo, ha abogado por retomar la competición, pero ha advertido de que, "si un jugador se contagia" cuando el balón vuelva a rodar, "habría que anular" la temporada.

Luis Ruiz / RC Deportivo

"Creo que si un jugador se contagia en el regreso a la competición habría que anularla y que LaLiga quede suspendida y que no haya ni descensos ni ascensos. Lo habríamos intentado y, si no puede ser, lo primero es la salud", indicó en una rueda de prensa telemática.

El zaguero blanquiazul consideró que sería "un poco injusto que no se acabe la temporada, sobre todo para la gente que estaba para ascender".

Ruiz explicó que ha leído "por encima" el protocolo de LaLiga para la vuelta a los entrenamientos e indicó que "perfecto no es y riesgo va a haber", aunque se "minimizará" hasta que se consiga una vacuna.

"Será complicado que se cumpla al cien por cien porque hay cosas difíciles de cumplir, pero, por lo menos, minimizar los riesgos", apuntó el jugador blanquiazul, quien precisó que todo dependerá del Gobierno" y de las autoridades sanitarias y deseó que "se vuelva pronto pero con todas las medidas y el menor riesgo posible".

La muerte de un amigo

Además, reveló que ha "vivido de cerca" la pandemia porque un amigo suyo "ha muerto" por la COVID-19.

"Yo soy partidario de jugar, quiero volver a la dinámica, pero también respeto a los que no quieren jugar porque hay riesgos y se está muriendo gente. Esto no es un juego. espero que se encuentre una vacuna pronto y volvamos a la normalidad", expuso.

El futbolista señaló que pasa el confinamiento "ocupado" porque prepara sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene entrenamientos y también saca a la calle a su perro.

Luis Ruiz, que llegó al Deportivo el pasado verano, tenía una opción de ampliar contrato de forma automática por partidos disputados, pero solo ha jugado doce entre la Segunda División y la Copa del Rey y cree que ya no tiene margen de poder asegurar su continuidad por esa vía.

"Tengo una temporada más en caso de cumplir una serie de partidos y creo que ya no puedo cumplirla. Me gustaría seguir en el Dépor porque es un histórico, un club grande y estoy muy a gusto, pero eso ya no depende de mí y ahora mismo no es momento de pensar en el año que viene. Estamos en una situación crítica y cuando pase todo ya se valorarán las cosas", sostuvo.