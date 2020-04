Estudiantes critican que la Universidade de A Coruña no haya tenido en cuenta sus demandas

Los estudiantes de la Universidade de A Coruña critican que la institución no haya tenido en cuenta las demandas presentadas por el alumnado en el Consello de Goberno de la UdC. Creen que el Rectorado ha desoído sus peticiones a pesar de que habían sido consultadas también con el profesorado.

Entre las varias propuestas, los estudiantes habían solicitado que la UdC tuviera en cuenta la evalucación continua y sustituyese exámenes por trabajos finales; de hacerse, la nota de los exámenes únicamente debería contar un 40% en la evaluación final. También proponía un retraso del calendario académico.

La universidad en si, sí que está preparada, cuenta con una plataforma, el que no está preparado es el profesorado, y los alumnos, que tienen problemas de conexión tampoco están preparados, y hay que recordar que tenemos un impedimento del Gobierno para desplazarnos a nuestros pisos o nuestras residencias, donde en muchos casos tendríamos mejor conexión y podríamos acabar el curso con normalidad", señala Carmela Carrillo, representante del alumnado en el Consello de Goberno.

Demandan los estudiantes tener en cuenta también la salud mental del alumnado tras cuarenta días encerrados con muchas incertezas sobre su futuro.

La UDC terminará el curso a distancia con exámenes entre mayo y julio

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) ha acordado terminar el curso de forma no presencial y ha fijado la fecha de los exámenes para los meses de mayo y julio, según informa el rectorado coruñés.

En una reunión celebrada de forma telemática, ha aprobado las 'Medidas para la finalización del curso académico 2019-2020 y para asegurar la calidad docente ante la situación excepcional provocada por la COVID-19', elaboradas después de consultas con estudiantes, decanos y directores de centros.

"Ante la incertidumbre de no saber cuándo se podrá retornar a las aulas", tomó la decisión de terminar el curso de forma no presencial. En el documento aprobado, se especifican instrucciones de reprogramación de la actividad docente, la obligatoriedad de impartir docencia y la evaluación del alumnado de forma no presencial, haciendo selección de los contenidos fundamentales. Los centros y departamentos deben potenciar los mecanismos de coordinación.

Calendario de exámenes



Mientras el calendario de evaluación será para la primera oportunidad del segundo cuatrimestre, entre el 18 de mayo y el 19 de junio. La segunda oportunidad del primero y del segundo cuatrimestre será del 29 de junio hasta lo 24 de julio.

Cada centro fijará las fechas de celebración de las pruebas finales no presenciales de cada oportunidad de este segundo cuatrimestre antes del 5 de mayo, y de la segunda oportunidad del primero y segundo cuatrimestre, antes del 15 de mayo.

Los centros pueden programar la defensa del Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster a lo largo de todo el período académico, y además una defensa en la segunda quincena de septiembre, pudiendo solicitarse la ampliación de plazo. En el que respeta a la defensa de las tesis de doctorado se hará exclusivamente por vía telemática.

Como norma general, se debe realizar una evaluación continua de las materias de modo virtual y no podrán ser objeto de evaluación los contenidos que no hayan sido impartidos en modalidad presencial o no presencial o que precisen de materiales, recursos o bibliografía que no estén accesibles para todo el alumnado.