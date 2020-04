Valdepeñas repartirá mascarillas textiles a los menores de 14 años

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha anunciado que se repartirán hasta 5.000 mascarillas, destinadas a los menores de 14 años. Todo ello, con el fin de que las usen para poder realizar esos pequeños paseos que se autorizarán desde este domingo, tal y como indicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este martes en una rueda de prensa.

De esta forma, se realizarán mascarillas textiles que tendrán un uso de no más de 8 horas. No obstante, si se desinfectan con agua y alcohol, podrían alargar su vida útil otras 8 horas. Por ello, desde este consistorio aseguran que podrán servir para utilizarlas, al menos, unos 15 días. Unas mascarillas que se repartirán, puerta a puerta, mediante la plantilla de la Policía Local, así como a través de los voluntarios de Protección Civil.

Asimismo, Martín ha reseñado que se han creado dos patrones: uno, para los niños de 0 a 6 años y, otro, para los niños de 7 a 14 años. Unas mascarillas textiles en las que se empleará una tela de hasta 120 gramos de gramaje, es decir "el doble del gramaje que las mascarillas que se venden en las farmacias y otros establecimientos [...] una tela que será 100 % transpirable". Estas mascarillas, una vez confeccionadas, se están enviando al Hospital de Valdepeñas para su desinfección, esterilización, homologación y preparación en bolsas de plástico individuales.

Además, el propio edil valdepeñero ha recomendado que "si entra en vigor la norma y hay niños que no tienen mascarillas, por favor, no salgan a la calle". Todo ello, con el fin de preservar la seguridad de todos, no tanto por los menores, ya que se ha demostrado que la afección de esta enfermedad en ellos es mínima, sino porque pueden ser transmisores del covid-19.

Un reparto que se hará de manera proporcional, en cada uno de los barrios, y, primero, se repartirán a los más pequeños "hasta llegar a la totalidad de los más de 4.800 menores de 14 años que hay en este municipio".

Recomendaciones pequeños paseos menores de 14 años

En cuanto a esos pequeños paseos, Martín ha realizado una serie de recomendaciones para estos pequeños paseos. Recomendaciones que pasan por el sentido común, como es el caso de ir de la mano de estos menores de 14 años, con el objetivo de evitar que toque alguna superficie o, cuando se encuentre algún compañero o familiar, no se abrace o se toquen entre ellos.

También, antes de efectuar estos paseos, el alcalde valdepeñero ha subrayado que se recomienda, también, que se laven las manos los menores. Todo ello, con el fin de seguir tomando las precauciones necesarias para evitar la propagación de este tipo de virus.

Por último, recomienda que a los menores se les explique que la situación es "como un juego". Una iniciativa con la finalidad de que, psicológicamente hablando, afecte lo menos posible esta situación a los más pequeños de esta localidad de Ciudad Real.

Mascarillas para pequeñas y medianas empresas

También, Martín ha afirmado que, este jueves, se volverán a repartir mascarillas textiles a aquellas empresas que no han podido hacer acopio de estos productos de protección individual. En este sentido, ha adelantado que "será el último día que hagamos". Todo ello, porque ya hay existencias de mascarillas en la localidad de Valdepeñas y se ha regulado su precio por parte del Gobierno Central.

En este aspecto, el alcalde de Valdepeñas ha asegurado que "no hemos repartido a grandes empresas porque tuvieron capacidad para conseguirlas y, ahora, nos están llamando para solicitar mascarillas gratis [...] no podemos dar mascarillas a todos, incluso a aquellos que las pueden conseguir [...] no podemos suplir el trabajo que debe hacer una empresa". Unas mascarillas que, según el propio Martín, podrían usarse durante unos 15 días.

Finalmente, sobre estas mascarillas, el edil socialista ha reseñado que "durante la primera entrega a empresas se han entregado unas 3.500 mascarillas". No obstante, en total, a diferentes sectores de la localidad se han entregado hasta 25.000 mascarillas, confeccionadas por diferentes voluntarios.