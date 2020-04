¿Qué pasará con las tasas y los precios públicos en Valdepeñas?

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, durante una rueda de prensa online este miércoles, ha asegurado que, en el próximo pleno, se va a aprobar una batería de medidas legislativa, con el fin de poder cambiar la normativa de las diferentes tasas y precios públicos. Una medida previa para poder adoptar una rebaja en la presión fiscal de la ciudadanía.

VÍDEO | Vea la rueda de prensa completa

En este sentido, Martín ha subrayado que "debemos de liberarnos de la normativa a la hora de ejecutar las tasas y los precios públicos, con el fin de poder eximir, bonificar, fraccionar". Con ello, se busca modificar la legislación actual, con el objetivo de poder eximir del pago de la tasa de basuras a aquellos locales que no puede ejercer su actividad económica. Asimismo, ha adelantado que se trabaja en eliminar o rebajar la tasa de ocupación de vía pública. Un impuesto que, sobre todo, pagan los establecimientos hosteleros al sacar sus terrazas a la calle.

También, sobre una posible rebaja del IBI, ha dejado la puerta abierta en poder "hacer un guiño en el coeficiente municipal". Una posible rebaja de este impuesto que se estudiaría durante los próximos meses, ya que este impuesto, en Valdepeñas, se cobra en el último trimestre del año. No obstante, el edil valdepeñero ha afirmado que "veremos, también, si aplazamos su cobro o damos posibilidad de fraccionarlo [...] no se ha cerrado nada".

Otro de los impuestos que podría reducirse es el de circulación. Sin embargo, en este punto, Martín ha asegurado que "ya no lo podemos bajar más en los coche de baja a media gama". Por el contrario, adelanta que "estudiaremos hacer un guiño en el tramo de media a alta gama [...] eso sí, la reducción será mínima". Una reducción mínima, puesto que el margen municipal en este tipo de impuestos es pequeño.

En cuanto a los precios públicos, el alcalde de Valdepeñas ha vuelto a incidir en que no se cobrarán las mensualidades de la escuela de música, escuelas deportivas, escuela infantil... Asimismo, ha confirmado que "aquellos que lo tuviera domiciliado y lo han pagado, ya estamos efectuando las devoluciones".

Sobre esa presión fiscal, Martín ha querido dejar claro que "nosotros podemos llegar a dónde podemos llegar [...] no tenemos competencias en el IVA, cuota de autónomos... Todos esos impuestos son competencias del Gobierno Central, quien ya trabaja en dar alguna solución".

Finalmente, en el terreno impuestos, el edil socialista ha avanzado que se reunirá con el resto de grupos políticos, con el fin de redirigir todos los recursos económicos del consistorio para paliar las consecuencias de la propagación del covid-19. Con ello, se buscará activar ayudas públicas, reducción de precios públicos... Unas medidas que se tomarán, una vez se hable, también, con los diferentes sectores de la economía local.

Los planes de empleo, a la espera

Martín, en la parcela económica, ha anunciado que los planes de empleo municipales, previstos para el próximo mes de mayo, se han aplazado hasta que las circunstancias posibiliten su ejecución. Sin embargo, "el proceso selectivo se ha realizado sin problemas y sus beneficiarios no deberán hacer nada más [...] se les avisará cuando se puedan poner en marcha".

Una reactivación de estos planes de empleo, ya adjudicados, que va a depender de lo que digan las autoridades sanitarias, ya que "no se van a poner en marcha hasta que no se garantice al 100 % la seguridad de todos los beneficiarios".

Jesús Martín: "Donde aparecen muertos, aparecen buitres"

En esta misma rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, se ha pronunciado sobre la situación política en España con la expansión de esta pandemia. Por ello, Martín ha subrayado que "donde aparecen muertos, aparecen buitres". Una afirmación que hace alusión al comportamiento de determinados partidos de la oposición.

Con ello, ha valorado que "estoy pendiente de la política de otros países de Europa y ningún partido político de la oposición ataca al Gobierno con este asunto". De hecho, el alcalde valdepeñero ha lamentado que "la portavoz del PP local, Cándida Tercero, me pide cuántos muertos hay en Valdepeñas [...] si ella quiere contar muertos... yo estoy para restar muertos". En este sentido, ha señalado que "no hay día que no se nos llame asesinos, mentirosos... [...] el dato de fallecidos no aporta nada".

En esta misma línea, ha valorado que "no me parece correcta la actuación de la oposición, le falta talla moral e intelectual". Además, bajo su opinión, "no puede haber partidos que quieran anotarse tantos a través de esta situación". Por ello, recalca, "no estamos en anotarnos tantos, estamos en ayudarnos y salvar vidas".

Finalmente, Martín espera que "los partidos políticos de la oposición descuelguen el teléfono para ayudar y para aportar [...] pero, en fin, aquello es lo que nos ha tocado". Acto seguido, ha vuelto a pedir unidad al resto de formaciones políticas, junto al Gobierno "ya habrá tiempo para discusiones cuando todo esto acabe".