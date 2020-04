La Concepción empieza a desembalsar tras llegar al 94% de su capacidad

El embalse de La Concepción, el de Río Verde en Marbella, ha empezado a desembalsar tras llegar al 94% de su capacidad esta semana.

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a la cadena SER que la cantidad prevista a desembalsar es de 2.27 hectómetro cúbicos . La compuerta se abrió este martes a las 20.20 h. Y lo estará hasta las nueve de la mañana del próximo viernes. Salvo que haya más precipitaciones



Los pantanos de la provincia rozan el 70% su almacenamiento total con 426 hectómetros cúbicos en las reservas actuales.

El Embalse de la Concepción abre 1 de sus compuertas, está casi al 95% de su capacidad, ALEGRÍA 😃. 21/04/20. Istán-Marbella. @objtormentas @Storm_Malaga @MALAGA_METEO video: Diego Marin. pic.twitter.com/LhweGLRUH7 — José Miguel Marín (@Josemi_istan) April 21, 2020

Asaja ha solicitado en los últimos días a la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que se aproveche toda el agua posible de la Concepción para aliviar la situación de la Presa de La Viñuela y ahorrar lo máximo que se pueda.

"Estamos viendo cómo está evolucionando favorablemente el nivel de agua embalsada con las últimas lluvias de manera que, concretamente el Pantano de la Concepción" a día de hoy ha superado el 94% de su capacidad y sigue creciendo añade la patronal.

"Se trata de un pantano que es crucial para el abastecimiento a la población en toda la Costa del Sol, pero que este año, de manera excepcional, el consumo va a descender al estar cerrados los hoteles y disminuir el turismo. Por esta situación tememos que en breve se produzca un desembalse que supondría la pérdida de un recurso tan escaso como es el agua" insiste Asaja.

Ante la posibilidad manifestada por la administración de hacer un trasvase de una parte a otra de la cuenca "planteamos esa posibilidad ya antes de que de nuevo volvamos a perder recursos que en la Viñuela van a hacer mucha falta".

"Remarcamos que el agua a trasvasar sería agua para beber, no agua en bruto, y podría venir tanto de La Concepción como de las presas del Guadalhorce que están casi a tope y entrándoles agua. La puesta en marcha del by pass proyectado así como la implantación de una tubería para transportar agua no potable e interconectar las cuencas malagueñas conseguirían una gran eficiencia en la gestión del recurso hídrico" reitera

Recortes en riego

Por otro lado, ASAJA también ha solicitado a la Delegación que se elimine el recorte a los regantes de la Axarquía de un 25% de agua para riego del embalse de La Viñuela.

Desde el pasado 31 de marzo a fecha de hoy, la Presa de La Viñuela ha acumulado algo más de 10 hm3. (De 54,65 hm3 a 64,71 hm3). El incremento de dotación es absolutamente necesario ya que que hoy mismo algunas comunidades han utilizado la dotación trimestral (abril-junio), y hoy es todavía 17 de abril. "Es muy importante de cara al verano tener algo más de disponibilidad y la situación de la Presa podría permitirlo, ya que se han registrado aportaciones significativas que revierten parte de la situación" añade la patronal.

Debemos tener en cuenta que tanto la dotación actual de 3.000 m3/ha/año como la que demandamos de 4.000 hm3/ha/año son insuficientes para las necesidades agronómicas de los cultivos tropicales y hortícolas, tanto para los regadíos situados por debajo de la cota 140 como para las explotaciones situadas por encima de esa altitud, que no reciben ni una sola gota de agua del embalse de La Viñuela y para las que la administración no nos da ninguna solución a corto plazo.