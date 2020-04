Informe favorable del Consejo Consultivo a la nulidad del Bus Urbano

El Consejo Consultivo de Andalucía considera, en su informe, que la nulidad de Autobuses Castillo es correcta. Ya se ha recibido este documento que se esperaba para el mes de febrero, pero que el Estado de Alarma ha provocado que se retrase hasta casi entrado mayo. Recordamos que el Ayuntamiento de Jaén solicitó este informe hace meses debido a la decisión del equipo de gobierno del PSOE y Cs de licitar el servicio de transporte urbano que se encuentra gestionado desde 1961 a través de diversas prórrogas por la empresa Autobuses Castillo. En éste, el Consejo Consultivo especifica que el consistorio tiene la razón y, por tanto, vía libre para dicha licitación.

De hecho, en la conclusión se puede leer textualmente que "se dictamina favorablemente la propuesta de resolución dictada en el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento de Jaén, sobre revisión de oficio del Decreto de Alcaldía de 25 de julio de 2005, sobre ampliación del plazo de concesión del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros en Autobús de la Ciudad de Jaén, a la mercantil Herederos de José Castillo Castillo, S.L., de acuerdo con las consideraciones en los fundamentos jurídicos que preceden". Un documento firmado por la presidenta accidental Begoña Álvarez Civantos y contra el que no cabe ningún tipo de recurso.



El alcalde de la capital, Julio Millán, lo ha anunciado en rueda de prensa. "El dictamen resuelve que el contrato es nulo por prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido. Pero el dictamen viene a decir que el informe es nulo no solamente desde el año 2005 sino desde 1967". Asegura que desde el año 1967 "Jaén ha sido secuestrada y los vecinos han sido sus rehenes” en cuanto al transporte público, ya que desde ese año, indica el informe, el contrato de Autobuses Castillo es nulo.

La connivencia del PP

La concejala de Presidencia, África Colomo, se refería a esta cuestión lamentando que la empresa haya funcionado durante tantos años sin someterse "a ningún procedimiento público". Algo en lo que, según indica, ha tenido mucho que ver el Partido Popular. De hecho, recuerda que "intentaron esconderse en diatribas dialécticas" sobre si lo que existía era un convenio o un concierto. Ahora, se complace la concejala de presidencia, el Consejo Consultivo da la razón a los técnicos municipales que trabajaron en esta cuestión "y que fueron cuestionados por el PP".

"La conclusión que podemos extraer es absolutamente demoledora. Y es que la relación entre el Ayuntamiento de Jaén y la empresa ha estado plagada de irregularidades desde su origen y que se ha estado repitiendo una y otra vez de forma sistemática. Incluida la última prórroga del 2005 realizada en tiempos del PP".

Se descarta la indemnización

Además, en el documento se puede leer de forma concisa que no procedería indemnización a la empresa ya que el consistorio ha cumplido su obligación legal de pagar el canon que se acordó en su día, por lo que se podría finalizar el acuerdo sin tener que afrontar pago alguno. Ahora tocaría llevarlo a pleno para dictar la nulidad. María Cantos, Concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Polígonos y Autónomos, asegura que "no es una guerra contra nadie". Especifica que "este informe no solamente da la razón al Ayuntamiento de Jaén, sino a la ciudadanía de la capital".

El alcalde reconocía que la resolución no había sido comunicada a la empresa Autobuses Castillo, algo que ha confirmado Radio Jaén Cadena SER cuyo gerente ha desechado por el momento realizar declaraciones en tanto en cuanto pueda leer en profundidad este informe. Respecto a los plazos, será evaluado por los servicios jurídicos municipales pero a priori hay que llevarlo al pleno de mayo o junio y posteriormente dilucidar la posibilidad realizar un contrato de emergencia durante el verano. A preguntas de esta redacción, el primer edil se mostraba esperanzado en que en agosto o septiembre pudiera iniciarse el procedimiento de licitación para que en 2021 haya nueva adjudicación.

Recordamos que, además, el Ayuntamiento de Jaén encargó un contrato de consultoría y asistencia técnica para la mejora del transporte público. Esto se podría incluir dentro del proceso de nulidad del contrato con 'Autobuses Castillo', pero también en el de impulso del sistema tranviario en la ciudad. Ambas cuestiones se proyectan para el 2020. El objetivo de este contrato de consultoría y asistencia técnica es el de analizar pormenorizadamente el sistema de transporte urbano actual y sus posibles mejoras. Además, permitirá mejorar el mismo y maximizar los recursos públicos destinados a ello.