Todos los protagonistas del programa especial 'Voces de la sanidad murciana' de Hoy por Hoy Región de Murcia

Hoy por Hoy Región de Murcia reúne este viernes a multitud de 'voces de la sanidad murciana'. Protagonistas de la Atención Primaria, hasta un director médico, pasando por enfermeros y profesionales de la oncología, que están viviendo esta crisis sanitaria del coronavirus en primera línea tanto en la Región de Murcia como fuera de ella.

Un programa que acabó con el testimonio de Montse Sánchez, enfermera de la unidad U21 de cirugía del Hospital Los Arcos, que se contagió de coronavirus: "Es horroroso. Mi marido -al que transmitió la enfermedad- y yo lo hemos pasado muy mal. El miedo real es cuando te dicen que eres positivo. Cuando la sufres no se parece nada a un resfriado". Una enfermera que añadía que no culpaba a las supervisoras pero reconoce que estas podrían haber prevenido la enfermedad.

En la primera hora del programa hemos hablado con el médico de Atención Primaria en Molina de Segura José Martínez, que está mezclando el teletrabajo y la atención presencial: "De los seguimientos que hemos hecho, tras los test, han sido pocos con coronavirus". Reconocía que se ha producido un "cambio radical" de la profesión y que han aprendido que no todas las consultas necesariamente tienen que ser presenciales.

El médico internista José Miguel Gómez, que trabaja en el Hospital Morales Meseguer afirma que a nivel hospitalario está todo "más relajado". "Esto ha sido un ensayo general de lo que puede pasar, pero no hemos tenido una situación de colapso. Prestábamos especial atención a lo que ocurría desde Madrid", explicaba el internista.

La oncóloga del Hospital Morales Meseguer Elisa García, también ha pasado por la Antena de La SER porque los problemas sanitarios van más allá del COVID-19: "Son pacientes que arrastran grandes preocupaciones. Si transmitimos estrés o inseguridad lo único que hacemos es agravar el malestar del paciente".

En el hospital Uniklinik de Frankfurt trabaja la enfermera murciana Alba Fernández que comparaba desde un primer momento la situación alemana y la española: "Aquí no se ha visto la situación tan negra. Aquí el confinamiento no ha sido tan estricto como en España y se van a levantar las restricciones porque los contagios están al 0,7%".

El último protagonista de la primera hora del Hoy por Hoy Región de Murcia ha sido el enfermero del 061 Óscar Segura, que se hizo viral hace unos días por idear un dispositivo para ayudar a respirar a los pacientes con COVID-19. "En actuaciones de emergencia la adrenalina sube y puedes cometer errores como tocarte la cara, por eso repasamos cada uno de los movimientos que hacemos", sentenciaba.

El segundo tramo del programa arrancó con Germán Escudero, médico en la UCI del Hospital Santa Lucía que habló de las extremas medidas de seguridad: "Cuando trato a un paciente con coronavirus me ducho y cambio de ropa. Y al llegar a casa me vuelvo a duchar, me cambio de ropa y después veo a la familia". También reconocía que no puede desconectar porque piensa en todos sus pacientes, tónica normal en su especialidad pero ahora "mucho más".

Julián García, médico de Atención Primaria en Cehegín, protagonizó el momento más emotivo del programa al reconocer que en el último mes han fallecido sus padres. Dos momentos de los que no sabe cómo sobreponerse pero que lo hace porque los "enfermos nos necesitan". Una de las buenas noticias es que espera un nacimiento en su familia, algo que le hace sonreír. El doctor García Navarro reconoció que muchos pacientes crónicos no van a hacerse las analíticas programadas porque tienen miedo a ir al centro, algo que tienen que intentar que no suceda.

También intervino en el programa Francisco José Ponce, director médico del Hospital Virgen del Castillo de Yecla: "Jamás podríamos imaginar que un virus de estas características pusiese a la humanidad en jaque". Cree que ha sido fácil su labor por el gran compromiso a la vez que reconocía el miedo que han pasado: "Hemos tenido miedo pero trabajamos en un sistema público excepcional y tenemos que estar a la altura con los pies en el suelo pero con optimismo".

La última protagonista es Lara Esteve, enfermera murciana en el Hospital Príncipe de Asturias de Madrid. Afirma que la situación se está relajando un poco y que ahora tienen más tiempo para dedicarle a cada uno de los pacientes, que es una labor solitaria porque va del hospital a su habitación y viceversa, pero que de todo lo malo se saca algo bueno: "Me llevaré de esto un aprendizaje que ni me pensaba que podría conseguir hace tres meses".