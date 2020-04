Laura Durán: "Dentro del triatlón me siento más cómoda corriendo"

La triatleta ceheginera ha participado en los directos de Instagram de la CARM. En 'El Café Sport de las 5', la joven deportista ha comenzado relatando sus inicios: "Desde muy chiquitita, por culpa de mis padres, empecé a hacer natación a los cinco años. Viviendo en Cehegín, el entrenador de triatlón me propuso comenzar en esta disciplina y llegué a casa para decírselo a mis padres. A raiz de eso me enganché". Ha continuado diciendo que "al final el deporte siempre ha sido una vía de escape y correr se me daba bastante bien".

En sus primeros pinitos dentro del mundo del triatlón, Laura ha reflejado un cambio positivo en su vida hacia un nuevo club que le abrió muchas puertas: "Empecé en el club de Triatlón de Cehegín, pero acabé yéndome a Caravaca. Había un grupo muy competitivo y ese fue el trampolín, estoy muy agradecida. De estos años guardo con mucho cariño varios momentos, todo ha sido bueno y siempre me ha gustado. Los fines de semana quizás más, porque no iba a corriendo a todos los sitios, también los domingos en bici para parar a tomar algo con mis compañeros".

Dentro de las tres modalidades del triatlón (correr, bici y natación), la ceheginera tiene muy claro dónde se siente más cómoda: "Me siento mejor corriendo, quizás correr es lo que mejor se me da de las tres disciplinas del triatlón. La natación es donde tengo que apretar más los dientes porque es lo que peor se me da. Normalmente dedico cuatro horas al día a entrenar,pero también tengo tiempo para descansar".

En su vida dentro de la alta competición, cuando está en el CAR, ha asegurado que "es genial, nos tratan como reyes. No podemos quejarnos, en un día allí los triatlón comemos juntos y hacemos de todo juntos. Yo me suelo levantar sobre las ocho y media porque estudio a distancia y no me apetece madrugar. Intento estar a esa hora desayunando, luego estudio y a las diez y media corto para a las 11 entrenar. Mis tardes son con siesta aunque no suelo hacerlas aunque depende del día si estoy más o menos cansada".

Para finalizar el coloquio entre ambos, Laura Durán ha contado cuál sería su sueño de cara al día de mañana: "Este año iba a ser mi primer año sub23 y tras una pretemporada buena, el mismo fin de semana del estado de alarma se suspendió el campeonato de Europa en Huelva. Aún así, en mis aspiraciones me gusta ir poco a poco, pero me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos, eso sería lo más top de una carrera deportiva. No va a ser fácil, pero en un futuro sería genial luchar por ello".