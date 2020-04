Els Mossos pronostiquen que el tràfic de marihuana es dispari després del confinament

Els Mossos d’Esquadra pronostiquen un “repunt superlatiu en la distribució de la marihuana”, segons explica el cap de la Divisió Criminal (DIC) dels Mossos, Antoni Rodríguez a SER CATALUNYA. La policia catalana preveu un efecte “tap de cava” un cop s’aixequi el confinament, degut a les peticions d’usuaris i l’excedent de droga, en aquests moments, sense sortida per la prohibició de circular. La Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya temen que els clubs perdin socis, i que cinc anys després, tornin a adquirir la droga per vies il·legals.

“Segurament hi haurà molta aparició de substàncies noves i molt moviment”, admet l’intendent Rodríguez, que explica que “les quanties guardades en magatzems s’hauran de treure, encara que segurament serà amb més riscos”. I això passarà especialment amb la marihuana, ja que som un país productor. “La marihuana es genera aquí. Es cultiva, trafica i consumeix aquí”, afirma el cap de la DIC, que considera que no es veurà perjudicada pel coronavirus, , com sí que ho han fet altres substàncies

“La marihuana va en fases de collita, per tant, si la crisi del Covid-19 dura tres mesos és possible que una de les collites es vegi afectada, però la resta de l’any es podran continuar fent amb normalitat”, sentencia. L’única afectació que ha patit aquesta indústria il·legal és la dificultat per accedir a precursors: material que permet la plantació, el cultiu, la recol·lecció i el transport per a la distribució.

Des del 15 de març, l’endemà que es decretés l’Estat d’Alarma, pràcticament tots els clubs cannàbics de Catalunya han abaixat la persiana. Ho han fet els més de 400 que controla la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (CATFAC). Només dos han seguit fent repartiments a domicili només en casos de tractament terapèutic amb marihuana medicinal, després de consultar al Departament de Salut, segons explica CATFAC a SER CATALUNYA.

El confinament també dibuixa un escenari difícil pels clubs cannàbics. “Creiem que aquestes últimes setmanes, molts socis han agafat una via alternativa en el mercat il·lícit, i potser ja no la deixen”, afirma Eric Asensio, secretari de CATFAC. “Ara mateix ja portàvem 5 anys i havíem notat molt que el mercat il·lícit s’havia reduït. Aquesta situació ens amoïna”, afegeix. Durant les primeres setmanes van rebre més de 200 correus setmanals demanant informació sobre com recollir les seves “dosis”, però en veure que havien tancat, molts han deixat de preguntar. “Estan cobrint la seva demanda per altres vies”, assegura Asensio que creu que després del confinament molts dels socis habituals ja no tornaran.

Qui controla el negoci de la marihuana?

El negoci de la marihuana està “molt mosaicat”, segons la DIC dels Mossos, tot i que hi ha diversos grups que “han intentat monopolitzar el mercat, per tenir més quota i intentar controlar més el preu i les rutes de distribució”. No hi ha un nucli nacional superior a la resta i en una fotografia superficial la Divisió d’Investigació Criminal distingeix quatre grans grups, al capdavant del negoci de la marihuana.

En primer lloc, les organitzacions d’origen italià, vinculades a la màfia. Tradicionalment treballen amb cocaïna però recentment s’han fet un lloc important en el mercat de la marihuana. Tenen per competència nuclis d’origen serbi, molt presents en diverses parts de Catalunya. “Tenen un perfil criminal molt elaborat, molt experimentat i simultaniegen la venda de marihuana amb altres tipologies delictives com el tràfic de vehicles, la venda d’altres substàncies il·legals, l’explotació sexual i el blanqueig de capitals”, explica l’intendent dels Mossos, Antoni Rodríguez. L’origen xinès sempre està present en totes les matèries delictives i la marihuana no és una excepció. Per últim, hi ha grups criminals d’origen britànic o irlandès: “Tenen més presència a la Costa del Sol andalusa però també tenen connexions amb Catalunya”.