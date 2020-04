"Los socialistas no están en ninguna operación con nadie en Alicante para hacer ninguna moción de censura"

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha acusado hoy al síndic de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, de "hinchar un globo sobre Alicante que él mismo ha pinchado" y ha asegurado que los socialistas "no están en ninguna operación con nadie para hacer ninguna moción de censura que suponga un cambio de alianzas, que tan bien han funcionado en el Botànic".

Mata ha respondido así en un comunicado a Cantó, quien, sobre posibles pactos de Cs con el PSPV en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, ha dicho que su formación "no ha dejado de recibir ofertas" y propuestas "oficiosas" para cambiar los gobiernos en ambas instituciones, pero estima que "no es el momento" de abordarlo ni de "destruir gobiernos".

Mata ha asegurado que al inicio de esta pandemia desde el PSPV aseguraron que no iban a criticar a nadie, pero ha lamentado las manifestaciones hechas por Cantó, por ser, su juicio, "inasumibles", mostrar que "desconoce cómo funciona la administración" y ser "irreales porque dejarían a mucha gente atrás".

"En una crisis como la que atravesamos, nadie debe estar pensando en alianzas contra nadie", ha defendido, y ha asegurado que "ni el PSPV-PSOE como primera fuerza en la Diputación de Alicante, ni los socialistas en el Ayuntamiento de la ciudad están en ninguna operación contra nadie para hacer ninguna moción de censura que suponga un cambio de alianzas, que tan bien han funcionado en el Botànic”.

Mata ha señalado que el PSPV-PSOE "no está por los sillones, sino por las soluciones", y se ha preguntado "cómo puede ser que en una época de pandemia y crisis sanitaria y económica, Cantó pueda estar pensando en sustituir gobiernos y hacer alianzas contra otros".

"Que nadie cuente con nosotros para una operación de desestabilización", ha manifestado el dirigente socialista.

Mata también ha reprochado la "falta de sensibilidad" de Cantó hacia las decenas de miles de trabajadores que tienen sus contratos de trabajo en parte suspendidos por la pandemia, por haber propuesto aplicar un ERTE a las Administraciones y a los políticos.

Asimismo, ha advertido de que la propuesta de Cantó de fusionar de Consellerias "no significaría que desaparezcan los funcionarios, los planes de trabajos o las ayudas a otros sectores ni conllevaría una importante merma presupuestaria".

"De ser así, ya lo habrían hecho otras comunidades como Madrid o Andalucía en las que el apoyo de Ciudadanos a los gobiernos autonómicos ha permitido que tengan casi el doble de cargos públicos que la nuestra", ha dicho.

Mata ha instado a Ciudadanos a "tener la mirada larga, no tener prejuicios ideológicos, no seguir insistiendo en descalificar a los demás y hacer propuestas sensatas, pero que no sean austericidas y que no dejen atrás a nadie".

El origen de la polémica

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, aseguraba este martes en rueda de prensa, en relación con posibles pactos de Cs con el PSPV en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, que su formación "no ha dejado de recibir ofertas" y propuestas "oficiosas" para cambiar los gobiernos en ambas instituciones, pero estima que "no es el momento" de abordarlo ni de "destruir gobiernos".

"En un momento como este los políticos tenemos que hacer todo lo posible para mostrar nuestra utilidad" y llegar a "grandes acuerdos", ha asegurado, entre el PSPV, PP y Ciudadanos.

En rueda de prensa, Cantó ha puesto como ejemplo el acercamiento entre el PSPV y Cs en el Ayuntamiento valenciano de Torrent: allí había una "incomodidad clarísima con Compromís, se pusieron en contacto con nosotros para abordar la vía del pacto, nos encontraron y hemos negociado de forma muy generosa y estamos trabajando con ellos".

En el caso de Alicante, considera que "no es el momento de romper el pacto" que mantiene con el PP en la Diputación y el Ayuntamiento "pero sí de abrirlo", así como, ha dicho, "repensar si podemos incluir a otras fuerzas y si además eso se replica a nivel autonómico que permitiría mayorías más amplias, acuerdos y saldríamos antes de esta".