Los trabajadores de Alu Ibérica califican de "jarro de agua fría" la reunión de la Mesa

"Como un jarro de agua fría" califican en Alu Ibérica la reunión de la Mesa de Industria de ayer por la tarde. No quedó resuelta la principal demanda de los trabajadores, conocer cuáles habían sido los términos del la venta, primero de Alcoa a Parter hace casi un año y de Parter a Grupo Riesgo hace unos días. Los trabajadores reclaman al Gobierno 'contundencia' y que se 'intervengan' las empresas para que fiscalice las inversiones.

El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho asegura que el Ministerio no aclaró si esta compraventa va a salir adelante ni cuál va a ser el futuro de la planta. Corbacho censura que Alcoa no haya participado en esta mesa, a pesar de que ya no sea la titular, ante 'las dudas en la validez de lo que está haciendo Parter'. Piden la intervención de la fábricas por parte del gobierno.

Juan Carlos Corbacho, entiende que lo sucedido hasta ahora no es positivo para los trabajadores: "Ter todo o mundo a seguridad de o que as administracións ían a levar a cabo e de que as garantías de emprego ían estar aseguradas, todo o que non sexa eso, e un prexuizo clarísimo para os traballadores... "

Ahora las partes se emplazan a una nueva reunión tras evaluar la información y la documentación sobre esta operación. Actualmente, la planta de A Coruña trabaja con normalidad, más allá de los servicios reducidos por el tema del COVID.